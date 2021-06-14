台灣選讀「護理系」超熱門？答案一面倒吐4優勢：很加分

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「為什麼台灣護理系這麼熱門」文章表示，「為什麼台灣護理系這麼熱門？我能想到的理由，無外乎是有照所以薪水穩定；然而這樣的理由，又不貌似不足以支撐起此一科目的熱門程度，於是想請教諸位網友，希望各位可以幫忙解答！」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛認為「社經地位也不差」、「薪水優」、「容易作為其他工作的跳板」和「門檻低、國考不難」是4大優勢，「門檻低又不怕找不到工作，門檻低是最重要的原因」、「純白班月薪約五萬，工作穩定好找，雖然沒有什麼發展性，但不算太差吧」、「護理一定有工作、薪水不會太低，老一輩都覺得當護理師幫助別人很好，另外有些人會把護理系當作跳板，畢業後考執照，準備面試空少、空姐之類的職業，就算失敗還有護理師可以當後路」、「護理工作社經地位也不差，薪水部分也比一般的行政職還要好，也很容易作為其他工作的跳板」。（編輯：王柏文）
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