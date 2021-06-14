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台灣選讀「護理系」超熱門？答案一面倒吐4優勢：很加分

▲台灣選讀「護理系」超熱門？答案一面倒吐4優勢。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝PhotoAC）
▲台灣選讀「護理系」超熱門？答案一面倒吐4優勢。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 14:16:58

台灣COVID-19疫情持續延燒，而我國第一線醫護人員承受的壓力和辛勞非常巨大，甚至有些醫院更有人手不足的情況發生，而近日就有網友在網路上表示疑惑「在台灣選讀『護理系』是不是超熱門？」沒想到全場的答案一面倒，吐露出了4個優勢，直言「很加分」，引起熱議。

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▲網友們紛紛認為「社經地位也不差」、「薪水優」、「容易作為其他工作的跳板」和「門檻低、國考不難」是4大優勢。（示意圖／取自pexels）
▲網友們紛紛認為「社經地位也不差」、「薪水優」、「容易作為其他工作的跳板」和「門檻低、國考不難」是4大優勢。（示意圖／取自pexels）
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「為什麼台灣護理系這麼熱門」文章表示，「為什麼台灣護理系這麼熱門？我能想到的理由，無外乎是有照所以薪水穩定；然而這樣的理由，又不貌似不足以支撐起此一科目的熱門程度，於是想請教諸位網友，希望各位可以幫忙解答！」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛認為「社經地位也不差」、「薪水優」、「容易作為其他工作的跳板」和「門檻低、國考不難」是4大優勢，「門檻低又不怕找不到工作，門檻低是最重要的原因」、「純白班月薪約五萬，工作穩定好找，雖然沒有什麼發展性，但不算太差吧」、「護理一定有工作、薪水不會太低，老一輩都覺得當護理師幫助別人很好，另外有些人會把護理系當作跳板，畢業後考執照，準備面試空少、空姐之類的職業，就算失敗還有護理師可以當後路」、「護理工作社經地位也不差，薪水部分也比一般的行政職還要好，也很容易作為其他工作的跳板」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86%14%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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