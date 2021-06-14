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病毒不會分戶籍　綠營籲侯友宜：就近接種才是對的

▲民進黨新北市黨部指出，請市長侯友宜與市府的團隊，正視長者接種疫苗的需求及基層辛勞；這不是綠營的謾罵，這是真正來自底層憤怒的聲音。（圖／民進黨新北市黨部提供）
▲民進黨新北市黨部指出，請市長侯友宜與市府的團隊，正視長者接種疫苗的需求及基層辛勞；這不是綠營的謾罵，這是真正來自底層憤怒的聲音。（圖／民進黨新北市黨部提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-14 14:43:56

日本提供台灣約124萬劑的AZ疫苗，近日陸續的配給各縣市接種；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，75歲以上長者不限在籍與否，只要有居住事實就可就近接種，但新北市政府卻以「設籍優先」取代防疫優先的「就近接種」，公然與中央唱反調。

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民進黨新北市黨部表示，新北市是台灣最多人口的城市，有許多來自中南部的外來人口，他們帶著一點微薄的盤纏、一只皮箱就北上打拼，胼手胝足創造許多經濟的成就，讓舊台北縣許多農村搖身成為今日繁榮的市鎮；這些長輩在這裡成家立業，大半輩子都在這裡打拼，卻不一定有設籍在新北市。

這些長輩多已經是7、80歲的高齡，面對到空前的疫情威脅，中央防疫團隊正視這些不在籍長者的需求，也特增加10%的疫苗量給新北，希望讓所有的長者能就近接種；結果，新北市長侯友宜卻在昨日新北的防疫應變記者會宣布，「不在籍者需待3日後再視情況安排接種」，這個決定根本是將這群長者棄之一旁。

民進黨新北市黨部認為，新北對於疫苗的接種規劃不當，政策朝令夕改，更讓基層人員仰馬翻、怨聲四起，當面對外界的質疑與批評時，市府官員卻充耳不聞，甚至曲解為政治口水；日前侯市長更對外喊話，「請蔡英文總統約束底下的人，不要再攻擊」，如今新北市的接種措施，竟是公然和中央唱反調。

民進黨新北市黨部指出，請市長侯友宜與市府的團隊，能正視長者接種疫苗的需求，及基層的辛勞，這不是綠營的謾罵，這是真正來自底層憤怒的聲音；立委羅致政呼籲，不論基於防疫的需要或人道考量，不分居住地或戶籍地，採「就近接種」才是對的政策，這不是政治口水，而是防疫政策的就事論事！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86%14%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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