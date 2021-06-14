病毒不會分戶籍　綠營籲侯友宜：就近接種才是對的

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這些長輩多已經是7、80歲的高齡，面對到空前的疫情威脅，中央防疫團隊正視這些不在籍長者的需求，也特增加10%的疫苗量給新北，希望讓所有的長者能就近接種；結果，新北市長侯友宜卻在昨日新北的防疫應變記者會宣布，「不在籍者需待3日後再視情況安排接種」，這個決定根本是將這群長者棄之一旁。
民進黨新北市黨部認為，新北對於疫苗的接種規劃不當，政策朝令夕改，更讓基層人員仰馬翻、怨聲四起，當面對外界的質疑與批評時，市府官員卻充耳不聞，甚至曲解為政治口水；日前侯市長更對外喊話，「請蔡英文總統約束底下的人，不要再攻擊」，如今新北市的接種措施，竟是公然和中央唱反調。
民進黨新北市黨部指出，請市長侯友宜與市府的團隊，能正視長者接種疫苗的需求，及基層的辛勞，這不是綠營的謾罵，這是真正來自底層憤怒的聲音；立委羅致政呼籲，不論基於防疫的需要或人道考量，不分居住地或戶籍地，採「就近接種」才是對的政策，這不是政治口水，而是防疫政策的就事論事！
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