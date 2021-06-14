女爽換7年窗型冷氣！每天猛吹16hr 帳單一收愣：別被騙
炎炎夏日，不少人都窩在家中吹冷氣，不過也導致每到夏季電費就翻漲好幾倍，但如果不開，恐怕又會熱暈頭。近日，就有網友表示，家中的窗型冷氣也已經邁入第7個年頭，長輩也一直在唸說該換了，於是夏天之前就換了一台新的變頻冷氣，最近每天都開16小時左右，結果收到帳單真的有嚇到，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 15:04:23
原PO在「爆廢公社」貼文指出「家裡的窗型冷氣已經用了七年多，會滴水也不太冷房，都要開到20~22度才會涼，重點是很吵，長輩就一直叫我們趕緊也換一台，於是趕在夏天以前選了一台比較便宜評價也不錯的二線品牌變頻冷氣更換」。
「基本上換完之後，家裡平均都開15~16小時，開27度就蠻涼了，以前窗型冷氣時，夏天一個月電費5000多，本來想說又是二線的應該差不多對半，結果收到帳單只要1500！只能說，很多好用的物品不一定要買到最頂級的，第二名的東西也是能省到電費，不要聽信一堆想賺錢的商人推薦狂買最高級的，應該按照自己需求決定，別被騙那個差價」。
貼文一出，網友紛紛回應「二級變頻+1，真的不需要買到大品牌」、「二線品牌有的跟一級品牌可以差到三萬以上欸」、「我跟我嫂子買在同個社區，房子格局一樣，我裝一級變頻，他們裝二級，結果電費根本也沒差多少....後來才知道我們的格局跟使用頻率，只要二級就夠，裝潢光冷氣就多花我嫂子他們15萬＝＝」、「二線品牌很省也很涼，主要是看自己需求量，睡覺前開這種，二級也比窗型省超多」。（編輯：張嘉哲）