「沒安全感」求退租！理由讓房東秒同意 眾笑：有夠高端
許多人因為求學或工作的關係，必須得在外租屋，有時卻因為某些原因得退租，但你有聽過因為「沒安全感」退租嗎？近日，就有房東分享，他遇到一名女房客付了訂金，還沒搬進來卻反悔，還是因為「沒安全感」要退租，他詢問完原因後，放軟態度決定不扣押金，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 16:56:29
原PO在《爆怨2公社》貼出兩張對話，只見女房客問「房子可能沒有要租了，請問訂金能退給我嗎？」他立刻詢問原因，但對方卻說男友有意見，於是他表示可以讓男友一起入住，沒想到對方以「不安全」為由拒絕，這讓他不禁納悶「常駐三位管理員，2道門禁又是獨立套房，不夠安全嗎？」
原PO接著告訴女房客「若是不合理的原因，那可能沒辦法，而且也幫妳保留2個星期，還推掉好幾個房客」，對方這時才透露不安全的原因，「是因為男友覺得你長得有點好看，他會沒安全感」，並補上一句「現在疫情我被砍班，所以這2000對我來說很重要」，這讓他聽了相當無奈，但最後還是放軟態度決定不扣押金。
面對如此奇葩的退租理由，原PO也忍不住說「租個屋遇到這種理由，我真的也是醉了」。貼文曝光後，網友們也紛紛笑說，「無法反駁跟拒絕的正當理由，能不退嗎？」、「小姑娘講話實在…必需退」、「這個人手腕太厲害了」、「這理由，我覺得至少要退3000」、「你心軟了！對不對？」、「這租客高端！弄得你心花怒放，不退不行」。（編輯：許智超）