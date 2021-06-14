開放85歲以上長者接種　侯友宜：有戶籍優先、不在籍其次

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侯友宜表示，新北目前有3208人居家隔離，累計確診人數為5714例，以板橋1198例為多，其次是中和914例、三重707例，而今日新增98例的確診個案，以中和、土城的15例最高，其次為板橋14例；社區篩檢站的總篩檢人數為63256，總體的陽性率為1.6％，篩出1031確診者，昨日的篩檢量創假日新高，有2670人篩檢，篩出15例的確診個案，陽性率0.6%。
針對明（15）日將開放85歲以上的長者接種疫苗，但未設籍的長者第一時間暫時無法施打，這與中央的規定不同，爆發爭議；對此，侯友宜解釋，長輩打疫苗一定要有順序、方法，最重要的不能造成群聚，因此採分區、分里、分時段的分流施打，只要85歲在籍的長者都打得到，「不求快、求穩」，重申「有戶籍的優先打，不在籍的其次打」，並由里長以電話、廣播及通知單的方式通知。
至於外界在意的「不在籍且有居住事實」怎麼辦？侯友宜指出，將看明日施打的疫苗數量後，在可控制的範圍內，於指定的時間依通知來施打，也就是先讓85歲以上在籍的長者先施打後，再來替85歲以上不在籍的長者接種，施打的原則從第一天宣布迄今，「市長都沒有改變過」；此外，中央配發的疫苗數量，僅75歲以上設籍長者人數的27%，但新北市的施打，一定依據中央的指示。
侯友宜說，新北這波拿到8.3萬劑的AZ疫苗，因此規劃85歲以上在籍的長者先施打，再視施打的情況調整，同時重申「一切按照中央的方式、標準施打」，只不過把施打的順序做清楚排列，新北也會視各區疫苗施打的情況，做資源的調整；副市長劉和然補充，中央雖多配發1成，但新北設籍75歲以上長者有21萬人，扣掉長照機構、洗腎患者剩5萬多劑，所以才會只讓在籍長者先施打。
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