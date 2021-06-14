COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情狂叫外送！網苦嘆：開銷暴增　內行反曝「1點」超省

▲有網友好奇，「在疫情之下，大家的開銷是變大變小？」（示意圖／翻攝自pixabay）
▲有網友好奇，「在疫情之下，大家的開銷是變大變小？」（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 18:00:25

台灣疫情持續爆發，全台三級警戒也延長至6月28日，民眾都選擇乖乖待在家防疫，但這也影響飲食、購物等習慣。對此，就有網友好奇提問，「大家在疫情之下，開銷變大還變小？」貼文一出，也引起網友熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《PTT》表示，有些朋友跟他說，因為疫情影響，不能出去吃大餐、不能出去玩，也少了出門著裝和化妝打扮的開銷，所以省了很多錢，但也有人說，因為無薪假所以少了收入，再加上小孩在家遠距教學，反而讓他們花更多錢。

原PO指出，自己則因在家工作，雖然薪水沒有變化，但是買了家用辦公室的配備，還有冷氣開整天的電費，加上他精神緊繃，買了一堆消毒用品、健康補給品，開銷也跟著變大，這讓他忍不住想問「不知道大家在疫情爆炸的現在，開銷是變大還是變小呢？」

▲不少網友認為，雖然外送開銷變多，但娛樂、聚餐的開銷直接歸零，這點省很多。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
▲不少網友認為，雖然外送開銷變多，但娛樂、聚餐的開銷直接歸零，這點省很多。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
許多網友看完認為，疫情爆發後常叫外送、網購物資，導致開銷變大，「大，無聊會一直買網拍」、「變多，在家無聊一直亂買東西」、「菜肉變貴，水電瓦斯都比上班上學用得更兇」、「大啊，一直網購小孩東西，不能出門放電，只能在家花錢」、「之前外食一天大概200解決，現在外送都300起跳，一堆看起來很好吃的」、「電費和食材費增加」、「大，疫情到現在下了10單網購嗚嗚」。

不過，也有不少人說「娛樂費」卻因此省很多，「雖然外送開銷變多，但娛樂開銷直接歸零，整體來說存了點錢」、「少了很多社交的餐費和開銷，只剩單純的伙食費」、「光是無法出國就省超多」、「變超少，以前每週出門喝酒，現在通通沒有」、「少了聚餐丶化妝丶治裝丶油錢」、「算起來是變小，省了交通費和交際費」、「省很多，之前吃太好」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.24%13.76%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.97%83.03%
2021-06-11-2021-06-15
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀