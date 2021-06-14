疫情狂叫外送！網苦嘆：開銷暴增　內行反曝「1點」超省

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原PO指出，自己則因在家工作，雖然薪水沒有變化，但是買了家用辦公室的配備，還有冷氣開整天的電費，加上他精神緊繃，買了一堆消毒用品、健康補給品，開銷也跟著變大，這讓他忍不住想問「不知道大家在疫情爆炸的現在，開銷是變大還是變小呢？」
許多網友看完認為，疫情爆發後常叫外送、網購物資，導致開銷變大，「大，無聊會一直買網拍」、「變多，在家無聊一直亂買東西」、「菜肉變貴，水電瓦斯都比上班上學用得更兇」、「大啊，一直網購小孩東西，不能出門放電，只能在家花錢」、「之前外食一天大概200解決，現在外送都300起跳，一堆看起來很好吃的」、「電費和食材費增加」、「大，疫情到現在下了10單網購嗚嗚」。
不過，也有不少人說「娛樂費」卻因此省很多，「雖然外送開銷變多，但娛樂開銷直接歸零，整體來說存了點錢」、「少了很多社交的餐費和開銷，只剩單純的伙食費」、「光是無法出國就省超多」、「變超少，以前每週出門喝酒，現在通通沒有」、「少了聚餐丶化妝丶治裝丶油錢」、「算起來是變小，省了交通費和交際費」、「省很多，之前吃太好」。（編輯：許智超）
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