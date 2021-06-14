確診數連2日跌破200！他問「降級機率」　眾擔憂曝1關鍵

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問題曝光後，就有鄉民熱議，「沒打疫苗前，降級都是高風險」、「這速度等到12月再看有沒有機會」、「你以為這疫情沒疫苗會好嗎？」、「7月再說吧！死亡數連日掛0才有機會」、「台灣這種環境絕對是要全台同步封跟解」、「降了就又炸了啦！一堆國家都示範了」。
其中許多人擔憂端午連假仍有返鄉人潮，認為目前還是得靜觀其變，直言「碰上端午返鄉，應該是0」、「慢慢等吧，端午返鄉潮要一星期才爆」、「端午節假期過5、6天再來觀察」、「應該問端午節會不會爆發」、「端午節後又一坡高峰」、「端午節造成的確診數上升可能會繼續延」、「不太可能，我們南部這邊端午北部回來的到處都是，感覺會炸一波」。
針對確診人數下降，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中13日曾回應，「很高興，但是不掉以輕心，這些都不是可以去放鬆的感覺，疫情並沒有變壞，大家還要持續努力」。（編輯：陳雅雲）
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