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確診數連2日跌破200！他問「降級機率」　眾擔憂曝1關鍵

▲全台第三級警戒延長至6/28，中央流行疫情指揮中心昨（13）日與今日公布的新增本土確診個案都降至200以下，（示意圖／NOWnews資料照片）
▲全台第三級警戒延長至6/28，中央流行疫情指揮中心昨（13）日與今日公布的新增本土確診個案都降至200以下，（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 18:57:34

國內疫情嚴峻，全台第三級警戒延長至6/28，中央流行疫情指揮中心昨（13）日與今日公布的本土確診個案，分別為174例和185例，連兩天本土個案數降至200以下，因此引發外界熱議疫情是否趨緩。對此，一名網友好奇詢問「6/28降到2級機率多少？」就有鄉民指出「1關鍵」，認為降級必須還得緩緩。

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原PO於PTT八卦板上以「說實在的6/28降到2級機率多少」為題發文，表示自己完全不認為台灣有辦法在6月28日後降至二級，但也好奇詢問「你各位覺得628降級機率多少呢？」

▲網友好奇詢問「6/28降到2級機率多少？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「6/28降到2級機率多少？」（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，就有鄉民熱議，「沒打疫苗前，降級都是高風險」、「這速度等到12月再看有沒有機會」、「你以為這疫情沒疫苗會好嗎？」、「7月再說吧！死亡數連日掛0才有機會」、「台灣這種環境絕對是要全台同步封跟解」、「降了就又炸了啦！一堆國家都示範了」。

其中許多人擔憂端午連假仍有返鄉人潮，認為目前還是得靜觀其變，直言「碰上端午返鄉，應該是0」、「慢慢等吧，端午返鄉潮要一星期才爆」、「端午節假期過5、6天再來觀察」、「應該問端午節會不會爆發」、「端午節後又一坡高峰」、「端午節造成的確診數上升可能會繼續延」、「不太可能，我們南部這邊端午北部回來的到處都是，感覺會炸一波」。

針對確診人數下降，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中13日曾回應，「很高興，但是不掉以輕心，這些都不是可以去放鬆的感覺，疫情並沒有變壞，大家還要持續努力」。（編輯：陳雅雲）

▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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