外套洗完驚見「棕色物體」！她愣：洗衣機沒壞 真相嚇瘋
洗衣機對現代人來說相當便利，只要放入衣物及洗衣精，再按下按鈕便能將衣物清潔乾淨，不過就有網友分享，妹妹在洗好的外套上，竟發現疑似「排泄物」的咖啡色物體，後來因為媽媽的一句話，讓她發現咖啡色物體的真面目，也傻眼直呼「難怪！」貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 00:09:28
原PO在《Dcard》表示，自己家住在郊區山坡上，日前收衣服時，妹妹發現洗好的外套上，竟有疑似「排泄物」的咖啡色物體，忍不住大喊「這是什麼？我的外套上怎麼有屎！」她上前一看，真的有「咖啡色物體」在外套上，但她和妹妹靠近聞，卻沒有任何的臭味。
兩人看著「咖啡色物體」感到疑惑，「不對啊！怎麼可能洗衣機洗完還有屎，洗衣機壞了嗎？才買沒多久啊，而且形狀這麼完整」，這時媽媽突然說「這搞不好不是屎，可能是某個昆蟲的巢穴」，讓她頓時嚇得毛骨悚然，用塑膠袋捏起來後，發覺底下真的有一個洞，「這什麼鬼啊啊啊啊！」
事後，原PO上網搜尋才知道，原來這是「泥壺蜂」的巢，讓她傻眼的說「難怪啊，剛剛有兩隻蜜蜂在飛，原來在找他們不見的窩啦！」許多網友看完紛紛笑說，「泥壺蜂：那不是屎，是我家」、「連泥壺蜂都有自己的房了，現在年輕人在幹嘛」、「要跟泥壺蜂說這是都更」、「嚇死看第一張以為真的是屎」、「還是媽媽睿智，見多識廣」、「笑死，為啥還敢聞啦」。（編輯：許智超）