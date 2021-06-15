疫苗怎打最快？日發明「神打法」超聰明 眾讚：台灣可跟
隨著中央開始配送日本贈送的124萬劑疫苗之後，各縣市也開始陸續著手作業，不過應該如何大規模施打更有效率，同時又要避免人潮群聚呢？臉書粉專「醫生漫畫家阿毛」就分享日本的「宇美町式打法」，不僅效率超高，也有效減低群聚的風險，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 09:29:56
醫生漫畫家阿毛在臉書發出兩張對比圖表示「台灣傳統診間的打法是，醫護不動，長者動，排隊需要顧及社交距離，打完去另一區休息，需要許多小空間，最快60分鐘接種40人；而日本的宇美町式打法則是，醫護動，長者不動，免排隊就能維持社交距離，打完原地坐著休息，需要一個大空間，最快60分鐘就能接種120人」。
宇美町式打法讓「醫生漫畫家阿毛」也驚呼「不得不佩服日本人的腦洞，竟能發明這麼厲害的疫苗打法，很高興將被許多縣市採用，真是長者之福！」如此一來不能久站的長者也能夠在安全的環境之下接種疫苗，可讓台灣當作借鏡。
貼文曝光後，吸引上千名網友按讚留言「差三倍真的很有效率」、「移動真的很浪費時間....台灣真的可跟進」、「真的好聰明的打法」、「一小時竟然差到三倍」、「重點老人家的膝蓋不好，還要坐下站起3-4次…」、「今天還在好奇這什麼打法，醫師就畫好插圖上傳了」。（編輯：張嘉哲）
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