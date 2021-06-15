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疫苗開打！三重體育場採日本「宇美町」式　減少移動風險

▲長輩們在區公所、里長協助或家人的陪同下，完成接種疫苗。（圖／新北市政府提供）
▲長輩們在區公所、里長協助或家人的陪同下，完成接種疫苗。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-15 11:05:25

新北市於今（15）日上午的8點30分起，以分區、分里、分時段的方式，優先安排設籍新北市85歲以上的長者施打疫苗；長輩們在區公所、里長協助或家人的陪同下，完成接種疫苗，期望能儘早產生保護力，對抗病毒威脅。

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新北市政府衛生局表示，為避免群聚，讓長者能在安全、安心的環境中接種疫苗，新北市規劃21家醫療院所、29家衛生所，及成立26處中、大型疫苗接種站；動線規劃上分為掛號區、資料填寫區、問診區、注射區、急救區及醫護專用區，並安排空間充足的留觀區。

其中，位於三重綜合體育館的大型接種站，新北市立聯合醫院參考採用日本福岡縣「宇美町方式」施打，讓接種者坐在體育館內，保持安全距離的座椅上，再由坐著旋轉滑輪椅的護理師迅速施打，一旁工作人員隨時補充針筒、酒精、疫苗，打完就立刻換下1人，相當流暢；一小時約可完成120人接種，效率提升8倍，也減少長者移動風險。

衛生局指出，為便利長者施打疫苗，新北市交通局協助規劃「接種大巴」，由區公所接送長輩前往醫院，新北市4大計程車隊專線也提供「接種小黃」優先派車的服務（自費）；至於住宿型長照機構及洗腎的病患，由新北市200隊疫苗接種機動隊提供專業服務。

衛生局提醒設籍新北85歲以上的長者，記得攜帶身分證及健保卡，依照里長通知的指定時間，到指定地點接種疫苗，都能安心完成施打；若有接種的疑問，可洽詢各區公所疫苗接種的服務專線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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