疫苗開打！三重體育場採日本「宇美町」式　減少移動風險

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其中，位於三重綜合體育館的大型接種站，新北市立聯合醫院參考採用日本福岡縣「宇美町方式」施打，讓接種者坐在體育館內，保持安全距離的座椅上，再由坐著旋轉滑輪椅的護理師迅速施打，一旁工作人員隨時補充針筒、酒精、疫苗，打完就立刻換下1人，相當流暢；一小時約可完成120人接種，效率提升8倍，也減少長者移動風險。
衛生局指出，為便利長者施打疫苗，新北市交通局協助規劃「接種大巴」，由區公所接送長輩前往醫院，新北市4大計程車隊專線也提供「接種小黃」優先派車的服務（自費）；至於住宿型長照機構及洗腎的病患，由新北市200隊疫苗接種機動隊提供專業服務。
衛生局提醒設籍新北85歲以上的長者，記得攜帶身分證及健保卡，依照里長通知的指定時間，到指定地點接種疫苗，都能安心完成施打；若有接種的疑問，可洽詢各區公所疫苗接種的服務專線。
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