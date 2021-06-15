美國人不太吃麥當勞？老饕抖「真實理由」：一生只吃2次

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▲網友分享美國版的防彈套餐，表示外觀來看，台灣的雞塊盒子還要更美一些。（圖/Dcard）

美國的美式餐廳、速食店太多，麥當勞在美國真的很少人在吃

美國麥當勞是特別給小孩子玩、吃快樂兒童餐的地方，成人在美國麥當勞被看到會感到比較難為情