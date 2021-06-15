美國人不太吃麥當勞？老饕抖「真實理由」：一生只吃2次
麥當勞在台灣可以說是速食業界的龍頭，其獨特的薯條風味，加上時不時推出新商品，深受民眾喜愛，而近日推出的BTS防彈套餐更是大受歡迎，即便疫情還未趨緩，仍舊很多人點外送來嚐鮮。近日，就有網友分享美國防彈套餐以及台灣防彈套餐的差別，結果意外釣出「美國人不太愛吃麥當勞的真正原因」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 13:37:08
原PO在「Dcard」貼文指出「來比較一下最近很夯的BTS防彈套餐，論餐點的話就是很普通，都是一般吃得到的餐點，醬的話感覺跟漢堡還是會比較搭一點；而外觀的部分，台灣版的雞塊盒是比較漂亮的紫色盒子，美國版的就只有普通的雞塊盒，可樂也只是普通包裝，而價格比台灣貴了快一半，美國版的感覺CP值比較沒那麼高，但很好玩的是，台灣跟美國都有人在賣那個BTS紙袋XD蠻有趣的」。
結果貼文曝光後，引發不少網友熱議「我講真，美國人真的不太吃麥當勞的」、「美國的美式餐廳、速食店太多，麥當勞在美國真的很少人在吃」、「沒看過我周遭的美國人在吃麥當勞的，隨便一間速食連鎖店都屌打」、「去美國留學期間真的不會去買麥當勞，比麥當勞好吃的速食連鎖店更多」、「麥當勞在美國算便宜，但是美味程度可能遠不及那些比較高價的速食店」、「我叔叔住美國，一生只吃過2次麥當勞，因為他說美國比麥當勞好吃的速食店還有很多，不像台灣選擇這麼少」。
而對於這種情況，台灣知名美國Youtuber莫彩曦就也曾到美國麥當勞拍片，表示「這是他們第二或者第三次踏進麥當勞，因為美國麥當勞文化跟台灣麥當勞文化非常不同，美國麥當勞是特別給小孩子玩、吃快樂兒童餐的地方，成人在美國麥當勞被看到會感到比較難為情，還笑虧美國麥當勞得來速的功能除了方便外，第二個功能就是不會被別人看到」種種說法，顯現出文化差異性。（編輯：張嘉哲）