COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美國人不太吃麥當勞？老饕抖「真實理由」：一生只吃2次

▲麥當勞因獨特的薯條風味，加上時不時推出新商品，深受民眾喜愛。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲麥當勞因獨特的薯條風味，加上時不時推出新商品，深受民眾喜愛。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 13:37:08

麥當勞在台灣可以說是速食業界的龍頭，其獨特的薯條風味，加上時不時推出新商品，深受民眾喜愛，而近日推出的BTS防彈套餐更是大受歡迎，即便疫情還未趨緩，仍舊很多人點外送來嚐鮮。近日，就有網友分享美國防彈套餐以及台灣防彈套餐的差別，結果意外釣出「美國人不太愛吃麥當勞的真正原因」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「來比較一下最近很夯的BTS防彈套餐，論餐點的話就是很普通，都是一般吃得到的餐點，醬的話感覺跟漢堡還是會比較搭一點；而外觀的部分，台灣版的雞塊盒是比較漂亮的紫色盒子，美國版的就只有普通的雞塊盒，可樂也只是普通包裝，而價格比台灣貴了快一半，美國版的感覺CP值比較沒那麼高，但很好玩的是，台灣跟美國都有人在賣那個BTS紙袋XD蠻有趣的」。

▲網友分享美國版的防彈套餐，表示外觀來看，台灣的雞塊盒子還要更美一些。（圖/Dcard）
▲網友分享美國版的防彈套餐，表示外觀來看，台灣的雞塊盒子還要更美一些。（圖/Dcard）
結果貼文曝光後，引發不少網友熱議「我講真，美國人真的不太吃麥當勞的」、「美國的美式餐廳、速食店太多，麥當勞在美國真的很少人在吃」、「沒看過我周遭的美國人在吃麥當勞的，隨便一間速食連鎖店都屌打」、「去美國留學期間真的不會去買麥當勞，比麥當勞好吃的速食連鎖店更多」、「麥當勞在美國算便宜，但是美味程度可能遠不及那些比較高價的速食店」、「我叔叔住美國，一生只吃過2次麥當勞，因為他說美國比麥當勞好吃的速食店還有很多，不像台灣選擇這麼少」。

而對於這種情況，台灣知名美國Youtuber莫彩曦就也曾到美國麥當勞拍片，表示「這是他們第二或者第三次踏進麥當勞，因為美國麥當勞文化跟台灣麥當勞文化非常不同，美國麥當勞是特別給小孩子玩、吃快樂兒童餐的地方，成人在美國麥當勞被看到會感到比較難為情，還笑虧美國麥當勞得來速的功能除了方便外，第二個功能就是不會被別人看到」種種說法，顯現出文化差異性。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.52%14.48%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
22%78%
2021-06-11-2021-06-15
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀