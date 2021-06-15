影／貓咪「愛吸尾巴」表情陶醉　網友笑：好吃嗎？

貓咪的怪癖無奇不有！網友Dun Chen家裡迎來第五位貓成員暹羅貓「丁滿」，剛養時僅有2個月大，天生有著一雙美麗的藍眼睛，長相呆萌惹人愛，養到半歲時丁滿不僅臉蛋越養越黑，甚至發展出特殊的嗜好，牠總愛抓著自己的尾巴吸到翻白眼，這幕讓主人不禁笑問：「這是異食癖的一種嗎？」。

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▲網友剛養「丁滿」小貓時臉還很白。（圖／IG @coco29515授權）

× ▲網友剛養「丁滿」小貓時臉還很白。（圖／IG @coco29515授權）

▲「丁滿」臉漸漸黑起來，長相很呆萌！（圖／IG @coco29515授權）

× ▲「丁滿」臉漸漸黑起來，長相很呆萌！（圖／IG @coco29515授權）

▲主人說牠精力旺盛，就像養到哈士奇！（圖／IG @coco29515授權）

× ▲主人說牠精力旺盛，就像養到哈士奇！（圖／IG @coco29515授權）

丁滿小時候抵抗力很差，不斷打噴嚏流鼻水、嚴重到眼睛腫起來，主人每個禮拜帶牠看醫生，花了3個月時間才治好。丁滿恢復健康後每天嶄露出小貓活潑好動的本性，膽子很大不怕生，丁滿排行最小，開始主動找別隻貓玩耍，成貓很懶不願意應付調皮小貓，但牠不會放棄一直輪流煩貓哥哥姐姐、讓牠們深受其擾，主人笑說牠個性根本「貓界哈士奇」！

▲排行最小的丁滿，總愛去煩貓哥哥姐姐。（圖／IG @coco29515授權）

× ▲排行最小的丁滿，總愛去煩貓哥哥姐姐。（圖／IG @coco29515授權）

▲丁滿從半歲突然愛上吸尾巴的樂趣。（圖／IG @coco29515授權）

× ▲丁滿從半歲突然愛上吸尾巴的樂趣。（圖／IG @coco29515授權）

丁滿目前7個月大，喜歡被主人抱在懷裡，玩累的睡相很搞笑，有天主人抱著丁滿，牠突然抓起自己的尾巴吸了起來、表情非常陶醉，甚至發出呼嚕聲、小毛手不斷開掌花，主人爆料說：「牠常常吸到翻白眼、臉看起來很老沉！」丁滿必須待在人身上才會打開吸尾巴的開關，每天睡前都要吸上一輪才過癮，先來看看影片。

丁滿吸尾巴的影片分享到社團，許多網友笑說：「吸到眼神迷濛了」、「缺奶嘴」、「吸到ㄎㄧㄤ」、「這不屑奴才的眼神我喜歡！」、「好呆萌」、「可能缺乏安全感」、「我家的也會吸尾巴～」其實在喵星人幼貓時期有機會做出吸吮行為，身為奴才可以給予更多陪伴，如果擔心吃進太多貓毛建議向獸醫求助！（編輯：楊釆蓉）

▲不醒喵事的睡相！（圖／IG @coco29515授權）