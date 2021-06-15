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濾鏡太可怕！甜心網美1秒變大媽　穿梭影片220萬人暈倒了

▲大久保佳代子日前在抖音示範什麼叫做一秒變正妹，結果笑翻網友。（圖/大久保佳代子抖音）
▲大久保佳代子日前在抖音示範什麼叫做一秒變正妹，結果笑翻網友。（圖/大久保佳代子抖音）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 14:54:32

隨著科技不斷進步，拍照軟體以及修圖軟體越來越多，不過也造成不少人照片跟本人「落差太大」，形成所謂「照騙」的狀況。近日，日本搞笑女星大久保佳代子就在抖音上示範如何一秒變成「甜心網美」，結果其影片曝光之後，吸引超過220萬人觀看朝聖，笑翻不少人。

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日本女星大久保佳代子為搞笑團體「綠洲二人組」成員，在今年5月底才開設TikTok帳號，短短幾天就已經累積大票粉絲追蹤，近日她在抖音分享短片，將其影片分為兩半，其左半邊是有開啟「甜心濾鏡」的，右半邊則是原本的錄影功能。

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▲大久保佳代子穿梭在濾鏡當中，其差異過大，引發網友熱烈迴響。（圖/大久保佳代子抖音）
接著大久保佳代子原本在「甜心濾鏡」底下看起來非常清純可愛，結果移到右邊的原圖相機之後就回到原型，之後好幾度穿梭在兩個對比畫面當中，一瞬間從網路正妹變成大媽的模樣，馬上在網路上引發討論瘋傳。

影片曝光後，除了吸引220萬人觀看，超過千名網友表示「欸？！這什麼www」、「真的不能再相信網路正妹」、「謝謝大久保佳代子為我們示範www太好笑哩」、「真的好好笑www太幽默了這個濾鏡」、「我笑到不行，來回穿梭我都崩潰了！」、「這證明TikTok上的美女都不能相信」。（編輯：張嘉哲）

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