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影／網瘋傳超浮誇英語教學　搞笑宣導防疫端午不返鄉

▲網紅嚎哮排演HaoxHsiaoTroupe，以搞笑的英文教學提醒民眾不要出門。（圖／嚎哮排演HaoxHsiaoTroupe 授權）
▲網紅嚎哮排演HaoxHsiaoTroupe，以搞笑的英文教學提醒民眾不要出門。（圖／嚎哮排演HaoxHsiaoTroupe 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-15 15:43:48

今年5月15日，新冠肺癌本土暴增確診180人，指揮中心指揮官陳時中同月19日宣布，全國疫情警戒升至三級。然而6月14適逢端午連假，有些民眾試圖在這段期間返鄉探望家人，有違指揮中心防疫策略。Youtube頻道「嚎哮排演HaoxHsiaoTroupe」為此特別拍攝影片，以搞笑趣味的英文教學法，來告訴民眾現在「千萬不能群聚」。

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▲疫情嚴峻，網紅提醒民眾切莫群聚（圖／嚎哮排演HaoxHsiaoTroupe
▲疫情嚴峻，網紅提醒民眾切莫群聚（圖／嚎哮排演HaoxHsiaoTroupe 授權）
 

影片開始，就以英文的方式來告訴觀看者要遵守防疫守則待在家，甚至將喊話對象瞄準「新北市民」，因為他們「Screw up（搞砸了）」，暗指全台人數最多的新北市，反而最沒有遵守指揮中心的規範，造成疫情無法趨緩。

▲市場的英文Market念快了，就會變成台語的「不要去」（圖／嚎哮排演HaoxHsiaoTroupe
▲市場的英文Market念快了，就會變成台語的「不要去」（圖／嚎哮排演HaoxHsiaoTroupe 授權）
 

嚎哮排演在影片中強調，市場是現在群聚感染最嚴重的地方，但是就是有一些婆婆媽媽無法忍受家裡的冰箱有空位，即便政府實施分流人潮，但是早上一個去，下午換一個人去，這樣對防疫有什麼幫助？結果是一樣的。

 

最後嚎哮排演更以搞笑的諧音英文教學法，來教導大家千萬不要出門去市場；像是市場Market，念快了就會變成「不要去」的台語（毋去），端午節Dragon Boat Festival的Dragon Boat，念快了也會變成「很恐怖」的台語（足恐怖），相當有趣。（ 文字編輯：沈傳恩 ）

▲Dragon
▲Dragon Boat龍舟，念快點也會變成「足恐怖」。（圖／嚎哮排演HaoxHsiaoTroupe 授權）
▶　感謝授權：嚎哮排演HaoxHsiaoTroupe 
完整影片：https://youtu.be/IVaAGqVkjpY

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2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
21.94%78.06%
2021-06-11-2021-06-15
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