印度變種病毒恐侵台　侯友宜籲：接種加強版「第3劑」

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侯友宜提醒中央，印度Delta的變種病毒來勢洶洶，相信鄰近的新加坡、日本、中國等國家，包括遠至美國都有印度的變種病毒，印度變種病毒早晚還是會進入台灣，一定要嚴陣以待，絕不能掉以輕心；尤其英國的變種病毒已經夠厲害，但印度變種病毒比起英國病毒的傳染力增加50%，甚至接種2劑的疫苗後，致死率仍有0.1%至0.2％。
侯友宜呼籲，大家共同面對來勢洶洶的印度變種病毒，同時要加強邊境的管制，阻絕於境外也是重要的關口，並儘速完成2劑疫苗的施打，因為剛施打疫苗、劑量還不夠，中央趕快讓民眾盡速的施打2劑外，未來準備接種加強版的「第3劑」疫苗；唯有先規劃、準備、部署好及採購，才能面對高風險、高致死率的印度變種病毒，希望中央、地方一起努力來預防。
侯友宜表示，新北目前有3048人居家隔離，累計確診人數為5780例，以板橋1205例為多，其次是中和923例、三重717例，而今日新增65例的確診個案，以新店10例最高，其次為三重9例、中和8例；社區篩檢站的總篩檢人數為65898，總體的陽性率為1.6％，篩出1041確診者，昨日有2642人篩檢，篩出10例的確診個案，陽性率0.4%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。