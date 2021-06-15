什麼東西比以前便宜？台人點「2物」超有感：曾是奢侈品

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原PO指出，現在iPhone就連打工族都買得起，街上人手一支的情景見怪不怪，「網路費我小時候用撥接，慢又貴曾經一個月用到3千多，現在用149輕速吃到飽還比以前快得多，電費也是，小時候有錢人才有冷氣吹，現在多數人夏天在家都吹一整天」，這就讓她好奇詢問「還有哪些東西比以前相對便宜了？」
問題一曝光，其中最多人點名「科技產品」，直言「現在電腦很便宜，甚至有些小筆電不到一萬元」、「科技產品啊！以前我爸一台筆電八萬」、「電子設備都這樣啊但頂級的都差不多」、「頂級的先不討論，所有的3C用品。家電，遊戲也是。幸好它們很便宜...」。
另外也有人指出「麥當勞」，指出隨著物價上漲，麥當勞價格相比其他外食來說變得親民許多，「麥當勞超便宜，以前是奢侈品，現在當便當跟零嘴在吃」、「麥當勞，現在外面隨便吃也比麥貴」、「麥當勞吧」、「麥當最便宜的時候還是89套餐的時候吧」。
除此之外，也有鄉民提出不同看法，「剪髮，以前沒有百元快剪」、「眼鏡，現在便宜的幾百塊就有」、「手機上網費，以前吃到飽都要8~900甚至破千」；甚至有網友開玩笑表示「薪水啊！現在育兒、車、房都比以前貴得多，結果薪水這麼低」、「月薪制的勞工，以前請個會計至少要40K，如今只要32K就很多人來惹」、「薪水啊！現在育兒、車、房都比以前貴得多，結果薪水這麼低」。（編輯：陳雅雲）