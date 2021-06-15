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久沒吃好市多熱狗！女結完帳見「這幕」愣：只有我發現？

▲女網友到美式大賣場「Costco」買了一支熱狗，但走到空曠區卻讓她震驚直呼「只有我買完才發現嗎？」（示意圖／公關照片）
▲女網友到美式大賣場「Costco」買了一支熱狗，但走到空曠區卻讓她震驚直呼「只有我買完才發現嗎？」（示意圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 18:09:13

國內疫情嚴峻，全國第三級警戒延至6/28，不少餐廳都撤掉內用座位，許多賣場、超市也都陸續將提供給客人的共用物品收起。對此，就有一名女網友指出，自己到美式大賣場「Costco」買了一支熱狗，但走到空曠區卻讓她震驚直呼「只有我買完才發現嗎？」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上貼出一張照片，只見牆上本有貼著「熱狗專用配料」的告示，但擺放區卻一片空，讓她疑惑「「只有我買完熱狗才發現醬料區撤掉的事嗎？」原PO也在留言區解釋，自己結完帳還沒拿到餐，店員就先讓後面的人上前點餐，為了保持社交距離，她當下馬上走到旁邊空曠處等待，接著才發現沒醬料區的事實。

▲女網友發現醬料區早已被撤掉。（圖／翻攝Costco好市多
▲女網友發現醬料區早已被撤掉。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文曝光後，許多網友認為疫情期間就算開放也不敢享用，「這種非常時刻就算醬料區開放我也不敢用」、「因為疫情嚴重，不能在賣場飲食，已經撤掉一陣子囉！」、「疫情這麼嚴重當然撤掉了！」、「很久了呀！疫情」、「開放的醬料，這種期間你也想用？！」

另有客人大讚，認為撤掉也少了許多奧客出沒，「Costco：配料洋蔥終於不會被偷了」、「沒醬料也好！吃清淡點！每次經過醬料區⋯能看到人性的貪婪」、「靈魂被撤走了」、「這樣也好，省的每次都要看到一堆貪得無厭的人...」、「收掉也好，看到那種那塑膠袋裝滿的就想吐，有夠無極限」。

此外亦有人解釋，在購買時好市多店員都會出聲提醒目前沒提供醬料，直言「櫃檯有提醒沒有醬料，但就算有醬料我也不敢用！」、「買熱狗結帳時，店員應該會告知！」、「我昨天也有買，結帳時銷售人員就有提醒沒有醬料啊！」、「買熱狗時櫃檯人員有先問：沒有洋蔥跟醬料可以嗎」、「我買的時候店員有提醒，但我還是蠻喜歡的所以覺得沒關係，後來單吃一樣蠻好吃的」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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