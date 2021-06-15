久沒吃好市多熱狗！女結完帳見「這幕」愣：只有我發現？

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貼文曝光後，許多網友認為疫情期間就算開放也不敢享用，「這種非常時刻就算醬料區開放我也不敢用」、「因為疫情嚴重，不能在賣場飲食，已經撤掉一陣子囉！」、「疫情這麼嚴重當然撤掉了！」、「很久了呀！疫情」、「開放的醬料，這種期間你也想用？！」
另有客人大讚，認為撤掉也少了許多奧客出沒，「Costco：配料洋蔥終於不會被偷了」、「沒醬料也好！吃清淡點！每次經過醬料區⋯能看到人性的貪婪」、「靈魂被撤走了」、「這樣也好，省的每次都要看到一堆貪得無厭的人...」、「收掉也好，看到那種那塑膠袋裝滿的就想吐，有夠無極限」。
此外亦有人解釋，在購買時好市多店員都會出聲提醒目前沒提供醬料，直言「櫃檯有提醒沒有醬料，但就算有醬料我也不敢用！」、「買熱狗結帳時，店員應該會告知！」、「我昨天也有買，結帳時銷售人員就有提醒沒有醬料啊！」、「買熱狗時櫃檯人員有先問：沒有洋蔥跟醬料可以嗎」、「我買的時候店員有提醒，但我還是蠻喜歡的所以覺得沒關係，後來單吃一樣蠻好吃的」。（編輯：陳雅雲）
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