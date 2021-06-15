移工防疫面面觀｜香港移工防疫經驗讓我們學到什麼？

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根據香港媒體指出，香港2020年有37.4萬名移工，其中菲律賓籍有20.7萬人佔總數超過一半、印尼則有15.7萬人。根據香港政府統計處，這些移工多從事家庭幫傭的工作，其中46%移工被要求照顧家中兒童；另外三成則負責照顧長者。儘管在疫情爆發後因各國邊境控管趨嚴、人流流動減緩等因素讓香港移工數比2019年減少6.5%，但超過37萬的移工總數以香港總人口750萬人來說可說密度十分高，大約佔香港勞動人口10%，可說是全球移工密度很高的國家。
移工宿舍環境狹小、衛生條件低落、政府欠缺管理督察等問題是各國移工普遍面臨的困境，而這些問題也都在疫情下成為各國的致命破口，在地狹人稠的香港也不例外。香港去年多次爆發移工宿舍染疫問題，儘管並非大規模感染，確診數量也不多，但仍讓香港移工宿舍的種種問題浮上檯面。
香港外傭宿舍無牌佔7成 環境差、無入住紀錄成防疫破口
在台灣爆發的移工宿舍群聚事件多為「產業移工」之宿舍問題，香港移工多為家庭幫傭，因此多住在雇主家中，但為什麼仍會有宿舍群聚問題呢？原來，香港移工在入境香港並前往雇主家前工作，須先等待健康檢查結果及簽證程序辦妥，這短短幾天時間便會由仲介安排入住到這類「外傭宿舍」，其他像是轉換雇主或等待離港的空窗期，移工也會入住此類宿舍。
港媒指出，外傭宿舍分為有牌照和無牌照，有牌照之外傭宿舍獲得移工來源國如菲律賓和印尼領事館的認可，針對宿舍環境有相關規範，要求面積介於300至600平方公呎，一間最多容納5至10人。
在疫情爆發後，有牌照宿舍也因應疫情落實防疫規範，包括移工須於篩檢呈陰性後方可入住、簽證程序跑完後也需要再進行檢測確定為陰性才可到雇主家上工，居住期間也需要每天早晚量額溫。此外，有牌照宿舍也會針對入住者姓名資料保存紀錄，以方便後續疫調追蹤。
然而，無牌照宿舍則多為仲介安排自費入住，移工可能來自各個不同仲介公司，由於缺乏主管單位，因此這類宿舍環境多較為糟糕、環境擁擠，有的更把「劏房」作為宿舍，甚至涉嫌違反樓宇用途。香港家庭傭工僱主協會容馬珊兒在媒體中指出，坊間估計約有700間至800間無牌外傭中介公司，佔市場7成。
這類宿舍入住之移工五花八門，來自各個不同仲介，也沒有入住紀錄，若爆發疫情根本難以追蹤；且由於多數移工入住天數短，因此住客流動率大，追蹤起來更加困難。而這些移工多在雇主家中照顧老小，若被感染將極可能傳染給免疫力較差的族群，防疫上令人憂心。
香港未立法監管外傭宿舍 安全及防疫成一大漏洞
根據港媒指出，香港過去並未針對外傭宿舍訂立法規管制，媒體指出針對移工的相關法規如《僱傭條例》及《職業介紹所規例》並無就持牌人所經營的宿舍或其他設施作出規定，或要求仲介須為外傭提供宿舍。就算是牌照也是向移工來源國申請，而香港並未訂出專法規範這類宿舍，也未設立巡查機制檢查宿舍的防火、建築安全等設施是否合規，尤其是無照宿舍的居住品質及安全問題更是長年存在疑慮。
今年1月，香港公部門在立法院針對移工宿舍管理質詢回應指出，香港現行法例並無就「外籍家庭傭工宿舍」的定義或管理作出規定，而政府亦沒有備存有關「外傭宿舍」的數目及其他資料。並指出，「一般而言，僱主須根據標準僱傭合約向外傭提供免費及有合理私隱的住宿，我們理解外傭在某些情況下可能需要自行安排短暫住宿，例如在其合約提前終止後及等待離港期間，然現行法例並無規定職業介紹所必須為求職者（包括外傭）提供住宿設施」。
此外，疫情爆發後香港針對旅宿業者及賓館、飯店都有要求實聯制及其他防疫規範，但由於外傭宿舍並非《旅館業條例》規範下的有效牌照旅宿，因此政府對酒店、賓館業的防疫規定，無法適用於外傭宿舍，形成一大監管破口。
香港政府欲緩解移工宿舍擁擠問題 但未積極立法規範
由於宿舍入住者多為等待轉換雇主者或等待離港者，而疫情爆發後各國邊境控管變嚴格，香港又延長部分移工逗留香港期限，讓等候新僱主或離港前居於宿舍的人數也變多，待的時間變長導致防疫隱憂更大。
有鑑於此，香港在去年八月爆發宿舍群聚後加快處理外傭簽證申請的處理進度，以縮短外傭居住宿舍的時間，減緩宿舍擁擠的現象。同時，香港也提出讓居住在無牌宿舍中的移工自主接受篩檢的選擇，透過增加篩檢找出潛在感染個案。
不過，針對問題源頭的移工宿舍管理問題，香港政府仍未提出具體有效之解決辦法，僅勞工處「提醒」業界避免安排外傭在擠迫的環境留宿、外傭遵守衛生防疫規定及社交距離，並提醒仲介不應安排外傭在宿舍外群聚，以及應登記入住或曾到訪其住宿設施的外傭的紀錄，以方便追蹤可能感染的個案，但並未有具備強制力的法律規範，港府也直言「政府現無計劃另立法例以特別規管外傭宿舍、外傭活動處所或這類設施的衛生情況」，讓人憂心無法對證下藥補齊防疫破口。
篩檢、疫苗政策過於強硬引發反彈 疫情下歧視問題有損國際形象
今年4月底，一名在香港工作的菲律賓女傭確診新冠肺炎，隨後全港外傭9日前接受強制檢測，並計畫強制所有外傭須接種疫苗。官方更指出，想要申請工作簽證或準備更新現有簽證的人，將需要備妥疫苗接種相關證明。
此方針一出立刻引發國際媒體及勞團批評，指出香港將工作權與接種疫苗綁在一起，不給移工選擇權，有如赤裸裸的威脅。移工團體更指出，這樣的歧視性政策只出現在移工身上，移工一人確診就招致政府大動作強制規範，但香港本地人或其他白領階級確診卻未見港府有同等對待。
此外，此舉也引發菲律賓和印尼兩國政府討伐，菲律賓駐港總領事和外交部紛紛出面指責香港政府，認為要求接種疫苗應該涵蓋所有外地勞工，而非只限制外傭，且港府事先應該先向他們諮詢，因而表達抗議；印尼駐港總領事館也同樣公開批評，要求港政府檢討改進。
在各界批評聲浪下，香港隨後於五月中旬宣布暫緩實施移工強制施打疫苗的計畫，但仍堅持進行兩輪移工普篩，並呼籲移工自主篩檢。目前香港疫苗數量充足，足夠市民及移工族群施打，香港也於今（15）日開放12歲以上青少年施打疫苗。
外傭疫情下處境更艱難 遭雇主施暴事件頻生
事實上，香港在疫情下對於外傭的歧視問題早有外媒探討。在香港的外傭多為家庭幫傭者，他們多與雇主長時間相處，一週僅能休假一次，十分辛苦。在疫情爆發後，由於雇主居家時間變長、勞雇摩擦增加、移工遭施暴事件頻傳，再加上對外傭的偏見在疫情下加深，導致移工處境變得更為艱難。
根據媒體報導指出，有香港天主教團體統計去年接獲的11,285起外傭求助事件中，多數移工控訴自己疫情下工時變長，其中27%的移工每天工作超過16小時，71%每天則工作11到16小時；而有69%的移工表示遭受雇主不當對待，17%的移工表示遭到雇主施暴或攻擊，超過半數的移工都表示沒有自己的個人房間，且97%的移工表示遭到仲介超收費用。
由於移工與雇主同住缺乏私領域，因此移工休假時多會選擇外出，並與三五好友一起在公園、人行橋下吃飯聊天。然而外媒報導指出，這樣難得的休閒時光在疫情下卻造成民眾產生移工「喜歡群聚」的偏見，移工更反映每回外出警察總會特別盯著自己看，並且即使「照著防疫規定來」依舊會被警察騷擾、喝斥或驅離。
綜合上述，香港的經驗顯示，移工群聚發生多因政策規範不足、缺乏監管、環境糟糕等因素而起，防疫的準則仍應回歸落實移工居住權益之保障才能對症下藥。另外如疫苗和篩檢措施，鼓勵移工施打疫苗及篩檢原本應該是好事，但卻因為明顯對移工大動作規範的差別對待而引發歧視爭議，疫苗施打也應該以開放及鼓勵為原則，過於強硬的防疫政策最後恐將適得其反，並有損國際形象。
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