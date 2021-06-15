為防疫禁足移工有必要嗎？其他縣市做法一次看

《四方報》報導，苗栗縣上週頒布移工禁足令，雖然強調只罰僱主仲介而不會罰到移工，但勞團仍批評此舉將移工標籤化，且於防疫上根本沒有效用，發起連署要求苗栗縣府收回成命。苗栗縣長徐耀昌上週則以「命都沒了談何人權」、「外籍移工一口氣把苗栗縣搞的天翻地覆」回覆勞團訴求並堅持實施禁足令。





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移工宿舍之管理是防疫工作不可忽視的環節之一，但下令禁足真的有其必要性嗎？其他縣市都如何加強移工防疫？





在移工管理議題上，擁有超過9萬多人、高居全國第三的新北市選擇「加強移工宿舍訪視」、「以獎勵代替限制移工減少外出」、並「鼓勵企業將移工納入快篩機制」。加強移工宿舍方面，新北針對宿舍不符合防疫規範者「限三次改善，沒改善重罰30萬」，最嚴重可被停工。





至於移工足跡的掌握則要求企業「減少」移工「非必要外出」，但未要求移工全面禁足；並請雇主直接提供移工生活物資，並詳實記錄移工外出資訊。對於降低移工外出次數，侯友宜表示外籍移工來台工作賺錢非常辛苦，「以鼓勵代替嚴格限制」會更好，並鼓勵業者提供不外出的移工獎勵。





此外，新北也推出「安心企業快篩計畫」讓企業申請，政府協助購買快篩試劑、媒合採檢醫療院所和後續隔離處所，呼籲企業讓本勞外勞一起篩檢，確保移工建康並防治破口出現。





而擁有9萬多產業移工、全市移工總數達11.6萬，堪稱是全國最大移工基地的桃園市，在疫情爆發後積極發布「多國語言防疫宣導圖」進行防疫宣導和分享足跡資訊給移工，並針對全市400間宿舍和300間工廠進行稽查，要求有移工50人以上的業者進行移工「分流、分區、分工、分時段」的檢查。





除了移工房間外，宿舍共同生活區域及運動設施都被規定停用，而餐飲、沐浴、盥洗也要分時段、分流，以避免群聚感；此外工廠不得讓移工跨廠區支援，產線也不可混淆，宿舍防疫落實之部分也由勞動局組稽查小組督導。





此外，鄭文燦也鼓勵雇用500人以上外籍移工企業辦理快篩，並推出「固安專案」由市府輔導媒合醫師公會團隊到工廠協助以醫療級快篩試劑進行快篩，同時設置13個工業區聯合篩檢站，協助工業園區篩檢。市府也將協助媒合醫療單位協助並提供防疫旅館為陽性確診者後續進行隔離安置。





在兼顧防疫同時，鄭文燦也不用強調移工朋友對台灣的重要性，表示「移工是台灣不可或缺的夥伴，在兼顧經濟發展的同時，也要照顧好每一位移工的健康與社區的安全」。





擁有2萬多移工的新竹縣則動用國軍進駐竹科設立快篩站、彙整勞動部多國語言就醫諮詢專線，喊出「不調班、不調廠、不調區、不跨縣市」的四不原則，加強宿舍管理並由勞工處人員查察各單位。對於移工外出，新竹縣勞工局也呼籲業者可以多提供休閒娛樂設備減少移工外出需要並協助其購買生活用品，同時宣導非必要減少外出，但並未限制移工外出。





除了新北市、桃園市和新竹縣，其他縣市也都以「加強工廠和宿舍防疫管理」著手，並未針對移工下達禁足令，包括台中市勞工局就指出，依照勞動部指引雇主可協助移工採購生活用品，但不可限制外出；南投縣也都要求雇主和著仲介協助採買日用品、食物，但並未限制外出。





台灣社福移工補足了長照人力匱乏的問題，照顧無數高齡長輩；產業移工則支撐起眾多產業、對台灣經濟有不可忽視的貢獻。





疫情爆發後發生移工宿舍群聚事件的並非只有苗栗，但卻只有苗栗縣實施移工禁足令，且限制移工外出同時卻又允許其到工廠與其他本勞上班，明顯仍存在防疫漏洞，這番作法顯然存在矛盾，也讓人質疑移工禁足令究竟是為了防疫還是只是為了讓民眾「看不到移工」從而紓解公眾焦慮。





反觀其他移工人數更多的新北市和桃園市多著重在宿舍管理督導和快篩，不僅未有此嚴格限制，首長都還不忘強調移工之辛苦和對台灣的重要性，以避免疫情下社會對外籍移工產生更多歧視和偏見，此舉與苗栗縣長施行的政策和發言產生鮮明對比。









