鹹酥雞老闆「1動作」客人寒心！眾秒懂：小心離倒店不遠
鹹酥雞是許多台灣人最愛的國民美食，不論是當正餐或是宵夜，都讓不少民眾食指大動。炸得金黃酥脆的雞塊、灑上胡椒粉再搭上九層塔的濃郁香氣，真是讓人垂涎三尺。不過就有網友抱怨，在買鹹酥雞時目睹老闆「1動作」，讓他直呼觀感很差。文章一出引發熱議，更有網友認為「他們師傅沒教他這個道理，離倒店也不遠！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 19:48:05
該位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文抱怨，「這幾年常常發現店家為了一點點重量在那邊挑老半天」，接著分享遇到一位「奇葩中的奇葩」老闆，挑來挑去挑不到想要的，竟然就直接把鹹酥雞剪一半。原PO直言身為顧客，根本不知道老闆的一份標準重量是多少，但一開始先少給，然後再加2、3塊進去，「看了就是爽」。反觀挑半天後，在客人面前把雞塊剪一半，就真的讓人無言。
說穿了就是一種觀感問題，即便給相同的份量，不同方法也會給消費者不同的感受。心有戚戚焉的網友紛紛留言回覆說，「原則是在客人面前絕對要往裡加，不可往外減。寧可一開始拿一點慢慢加，也不可以拿很多往外挑。他們師傅沒教他這個道理，離倒店也不遠」、「聰明的會賣5兩，然後秤4兩，下鍋前又丟1兩讓你覺得那1兩是送的」、「面對這種的，我想的不是他剪掉的半塊肉，而是想：這一點點都要計較，那在成本上肯定計較，既然計較成本，那他的油、食材就不要想會用好油、食材不新鮮也不可能處理，甚至清洗食材上也為了省水不洗乾淨」、「真的是感覺上的問題～我也不喜歡這樣」、「這是老闆不會做生意，客人在面前，一定要少抓，再慢慢加上去」。
不過也有網友認為，老闆斤斤計較其實沒錯，「做生意就知道了，絕對有差、而且差很多！」、「對老闆來講有差哦，我賣一萬斤，每包都少一塊，就能差到數百斤哦」、「你沒做過鹽酥雞的工作，老闆如果都很大器多給一點，客人覺得是理所當然，等到那天老闆給的少一點，客人就會開始抱怨老闆很扣很小氣之類的」。（編輯：倪浩軒）