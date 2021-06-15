影／不在籍長者何時接種？侯友宜：18日起開放施打

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侯友宜強調，85歲（原住民75歲）不在籍的長輩請放心，因為今日看了在籍85歲以上長者的施打率，預計接種9922劑，實際則接種5790劑，接種率約58%；加上中央今日宣布會再配送第2批的疫苗，所以新北市不在籍的長者（原住民75歲），將於6月18日起開放施打疫苗。
侯友宜說，至於施打的方式，即日起至6月17日的下午5點，可向里辦公室、區公所填寫意願調查表或電話登記，將統計不在籍的施打人數後，區公所會公布、通知接種的時間及地點；另在籍者前3天未接種者，免登記直接前往原通知地點接種，如民眾對接種的資訊仍有疑問，可逕電各區公所的專線洽詢。
侯友宜指出，這中央很快速公布第2批疫苗的數量、比例，讓新北可以及早的因應與準備，中央已致電他新北配發57000劑AZ疫苗，將開會討論下一波施打的順序與日期，也感謝中央有將地方的建議聽進去；至於長照與社福機構的施打進度，12日領到疫苗時就開始施打了，預計一個禮拜內全數施打完畢。
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