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銀行「IT部門」薪水高又輕鬆？知情人揭現實情況：怎麼比

▲銀行「IT部門」薪水高又輕鬆？知情人揭現實情況。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲銀行「IT部門」薪水高又輕鬆？知情人揭現實情況。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-16 09:45:02

在各大公司行號「IT部門」都是非常重要的，除了在科技業之外，其他行業也需要他們來維護一些資安及營運系統，但近日就有網友在網路上表示疑惑「銀行的『IT部門』是不是薪水高又輕鬆？」沒想到就有知情人揭露了現實的情況，直言「要怎麼比」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「在銀行業做資訊相關的職缺是不是超爽的」的回文表示，「昨天要用網銀爆一整天沒進去半次，還以為手機欠費沒辦法上網，就我的觀察看起來，感覺他們想等到人潮自動退去，根本不想修了，這樣看起來是不是在銀行業做IT的薪水高工作又輕鬆？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲大多數的人認為銀行「IT部門」著重在於「規矩章程」或「外包待命」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲大多數的人認為銀行「IT部門」著重在於「規矩章程」或「外包待命」。（示意圖／翻攝自pixabay）
網友們紛紛留言表示「看跟誰比，像傳產那樣換燈管修電風扇的話，銀行出張嘴罵罵SI就好，是比較爽沒錯」、「聽說最不想去的地方就金融了」、「錢應該很少，但穩定」、「醫院那些資訊人員也是被呼喚來換去的，感覺銀行差不多也是」、「錢很少，因為程式功力不重要，重要的是寫文件能力」、「認識幾個號稱在很重視IT技術的銀行朋友，都已經覺得專業被踐踏跳回科技業了」。

而大多數的人認為銀行「IT部門」著重在於「規矩章程」或「外包待命」，「主要還是外包給廠商，但就相對穩定」、「應該是廠商待命整天」、「都外包在做的，專心跑公文就好，光一堆內部流程就搞死人」、「規矩章程凌駕於專業啦，你有一堆時間不在寫程式」、「都丟外包啊」。（編輯：王柏文）

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