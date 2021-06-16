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烈日下帶95歲父打疫苗！名嘴馬西屏3字讚醫護：真的辛苦

▲烈日下帶95歲父打疫苗！名嘴馬西屏3字讚醫護。（圖／翻攝自馬西屏臉書，2016.05.12）
▲烈日下帶95歲父打疫苗！名嘴馬西屏3字讚醫護。（圖／翻攝自馬西屏臉書，2016.05.12）

編輯中心/綜合報導

2021-06-16 10:57:28

台灣新冠肺炎本土疫情仍未停歇，日本贈台AZ疫苗昨(15日)開始施打，各縣市已高齡長輩為優先施打對象。而資深媒體人、康寧大學副校長馬西屏昨（15）日在臉書上PO出一篇文章，直言打疫苗的現場狀況，讓他感嘆「真的是災難一場」，但他同時也用三個字大讚現場的醫護，直言「真的辛苦」，引起熱議。

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馬西屏表示，「父親95歲，又有重大傷病卡，今天上午去打疫苗，真的是災難一場。連66歲的我，都覺得是一場折磨，太陽很大，溫度很高，排隊很久，人潮很多，連我都受不了」，但他更接著說出自己看到的一切，「看到在場的醫護與警察，內心湧出了無比的敬意。雙北因為是重災區，醫護人員已經神經緊繃到了極點，身心疲憊也到了頂點，他們臨時承擔了如此沉重的疫苗注射工作，內心升起無比的敬意，我只是呆了一個多小時，就受不了」。

▲馬西屏臉書全文。（圖／翻攝自馬西屏粉絲團）
▲馬西屏臉書全文。（圖／翻攝自馬西屏粉絲團）
馬西屏更點出他認為警察、醫護人員最辛苦的部分，「這些醫護人員跑前跑後，忙前忙後，呼前喚後，要弄上一整天，還要安撫情緒不安燥動的老人家們，警察們也了不起，他們穿著厚的衣服，在太陽下解說，勸導，維持，也是一整天，沒有一個人有怨言」，這讓他大讚「了不起」，最後他更表示感謝「長庚的醫護與東社派出所警員」，「今天打疫苗，真的發現很多缺失，但是從心底湧起的，不是怒氣，而是敬意，讓我們給雙北的醫護人員與警察，溫馨的掌聲，雙北的醫護跟警察真了不起！」。

此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，「如果沒有這些醫護警消的愛心與正義，責難者焉能注射到疫苗，如果沒有他們放下自身的不得已來成全大眾的不得已，我們怎能安逸在安樂窩享受人倫」、「辛苦了！真的很感謝醫護及警察人員的付出」、「真的辛苦這群第一線醫護、警察人員感恩您們的付出」、「多一分感謝，少一分責難」、「雙北的醫護跟警察真了不起！」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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