烈日下帶95歲父打疫苗！名嘴馬西屏3字讚醫護：真的辛苦

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馬西屏更點出他認為警察、醫護人員最辛苦的部分，「這些醫護人員跑前跑後，忙前忙後，呼前喚後，要弄上一整天，還要安撫情緒不安燥動的老人家們，警察們也了不起，他們穿著厚的衣服，在太陽下解說，勸導，維持，也是一整天，沒有一個人有怨言」，這讓他大讚「了不起」，最後他更表示感謝「長庚的醫護與東社派出所警員」，「今天打疫苗，真的發現很多缺失，但是從心底湧起的，不是怒氣，而是敬意，讓我們給雙北的醫護人員與警察，溫馨的掌聲，雙北的醫護跟警察真了不起！」。
此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，「如果沒有這些醫護警消的愛心與正義，責難者焉能注射到疫苗，如果沒有他們放下自身的不得已來成全大眾的不得已，我們怎能安逸在安樂窩享受人倫」、「辛苦了！真的很感謝醫護及警察人員的付出」、「真的辛苦這群第一線醫護、警察人員感恩您們的付出」、「多一分感謝，少一分責難」、「雙北的醫護跟警察真了不起！」。（編輯：王柏文）
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