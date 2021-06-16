疫情逼尪開車送禮！婆婆吐「背後原因」　她一聽怒轟自私

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，原PO指出，現在疫情都還沒有緩和，婆婆竟要求老公「開車載她一起去找朋友送伴手禮」，婆婆不但列出名單，還強調這樣能讓彼此之間增進感情，這讓她聽了相當生氣，立刻打給婆婆開嗆「都沒在看電視嗎？疫情沒有緩和叫不要聚集不要探親你不知道嗎？我有兩個小孩你忘記了嗎？」
原PO透露，婆婆雖然被她講到說不出話，但感覺還是想要老公去送禮，甚至說「不要下車就好」，她則反問「不下車怎麼送東西？」結果婆婆聽完愣住，急急忙忙掛了電話。事後，她無奈的說，「如果因此被貼黑，我覺得也不錯，我努力保護家人還有孩子，妳卻這樣搞破壞，疫情過後從此我也不會跟著老公常常一起回去了，你自私，我也不必要再尊重你了！」
另外，原PO也補充，「不要説老公覺得可以就好，他在電話那端也是非常無奈，不出現的話，婆婆就會奪命連環call，甚至會説出一些難聽的話」。
貼文曝光後，網友們也紛紛認同，「真的是疫情嚴重靠大家自律」、「疫情真的不要開玩笑」、「妳沒錯，破口就是這樣來的」、「365天偏偏這次送，真的有心送也不用等這次吧」、「傻眼，為什麼她自己不送？」、「如果還是出門送禮了，該讓豬隊友去婆婆家一起住，讓妳跟孩子遠離她們母子」、「要嘛就去送，不要進家門半個月，要嘛拒絕無理要求」。（編輯：許智超）