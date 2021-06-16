遠距上課第一天！貓在鏡頭前打哈欠　網笑：學習態度太差

同學，請打起精神好嗎？住在桃園市的飼主李曉芳養了一隻可愛的貓咪「冰冰」，這天人類哥哥居家上課第一天，牠貼心地在一旁「陪睡」，睡醒後竟然走到電腦前打呵欠，不小心被全班師生都目睹這搞笑的一幕，網友看了都笑說：「這名代課同學很不專業喔！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「冰冰」是李小姐家個性最好的毛小孩。（圖／網友李曉芳授權提供）

× ▲「冰冰」是李小姐家個性最好的毛小孩。（圖／網友李曉芳授權提供）

李小姐受訪時表示，冰冰原本是被人用麻布袋丟在公園裡的其中一隻棄貓，當時牠才一個月大，鄰居發現後趕緊將這一袋小貓帶回來，李小姐便將牠帶回家照顧，發現牠脾氣超好，不僅跟家裡的貓咪、狗狗以及烏龜都能一起玩耍，甚至會在傍晚時陪奴才一起外出散步，還經常在李小姐經營的Youtube料理頻道「豫魯小學堂」亂入，相當懂得「刷存在感」。

▲冰冰小時候與手足遭人棄養在公園，李小姐收編後發現牠親人又親動物，尤其與貓姐姐「吵吵」感情最要好！（圖／網友李曉芳授權提供）

× ▲冰冰小時候與手足遭人棄養在公園，李小姐收編後發現牠親人又親動物，尤其與貓姐姐「吵吵」感情最要好！（圖／網友李曉芳授權提供）

▲還會適時地「亂入」馬麻的料理頻道，刷刷存在感。（圖／Youtube @豫魯小學堂授權提供）

× ▲還會適時地「亂入」馬麻的料理頻道，刷刷存在感。（圖／Youtube @豫魯小學堂授權提供）

日前由於疫情關係，李小姐上高一的大兒子居家遠距離上課，冰冰在一旁睡覺，睡醒後牠糊里糊塗走到電腦正前方，對著鏡頭「打哈欠」，被全班同學目睹笑翻，老師還打趣地說：「哇~好可愛喔！我去叫我兒子來看！」現在每一次上課同學都會點名要冰冰一起陪上課呢！

▲日前李小姐的大兒子居家遠距離上課，冰冰原本在一旁睡覺，沒想到牠睡醒後竟然走到鏡頭前「打哈欠」，被全班師生都看到啦！（圖／網友李曉芳授權提供）

× ▲日前李小姐的大兒子居家遠距離上課，冰冰原本在一旁睡覺，沒想到牠睡醒後竟然走到鏡頭前「打哈欠」，被全班師生都看到啦！（圖／網友李曉芳授權提供）

▲冰冰：上課好無聊喔！老師怎麼還不下課？（圖／網友李曉芳授權提供）

× ▲冰冰：上課好無聊喔！老師怎麼還不下課？（圖／網友李曉芳授權提供）

李小姐將冰冰的「哈欠照」分享在貓咪社團後，果然吸引許多網友噴笑留言：「請代課同學打哈欠時毛手遮一下，感謝同學配合。

原來上課上到打哈欠

」、「這個學生，學習態度太差，需要重修

（編輯：陳珮瑜）

同場加映冰冰亂入馬麻的影片，大家不妨去看看喔！

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）