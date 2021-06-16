遠距上課第一天！貓在鏡頭前打哈欠 網笑：學習態度太差
同學，請打起精神好嗎？住在桃園市的飼主李曉芳養了一隻可愛的貓咪「冰冰」，這天人類哥哥居家上課第一天，牠貼心地在一旁「陪睡」，睡醒後竟然走到電腦前打呵欠，不小心被全班師生都目睹這搞笑的一幕，網友看了都笑說：「這名代課同學很不專業喔！」。
文/寵毛網
2021-06-16 20:00:00
李小姐受訪時表示，冰冰原本是被人用麻布袋丟在公園裡的其中一隻棄貓，當時牠才一個月大，鄰居發現後趕緊將這一袋小貓帶回來，李小姐便將牠帶回家照顧，發現牠脾氣超好，不僅跟家裡的貓咪、狗狗以及烏龜都能一起玩耍，甚至會在傍晚時陪奴才一起外出散步，還經常在李小姐經營的Youtube料理頻道「豫魯小學堂」亂入，相當懂得「刷存在感」。 日前由於疫情關係，李小姐上高一的大兒子居家遠距離上課，冰冰在一旁睡覺，睡醒後牠糊里糊塗走到電腦正前方，對著鏡頭「打哈欠」，被全班同學目睹笑翻，老師還打趣地說：「哇~好可愛喔！我去叫我兒子來看！」現在每一次上課同學都會點名要冰冰一起陪上課呢！ 李小姐將冰冰的「哈欠照」分享在貓咪社團後，果然吸引許多網友噴笑留言：「請代課同學打哈欠時毛手遮一下，感謝同學配合。」、「出來冒充點名的」、「原來上課上到打哈欠的不止是人類」、「這個學生，學習態度太差，需要重修」、「我們家的是在後面監課監到睡著」、「這個症狀大概是書翻開第一頁就打哈欠了」、「很多主子都很辛苦的陪奴才呀！」。（編輯：陳珮瑜）
同場加映冰冰亂入馬麻的影片，大家不妨去看看喔！
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