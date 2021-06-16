影／買不起健身環沒關係！免費體感遊戲 有手機就可開玩
全球新冠疫情爆發後，居家防疫、辦公、健身成為時代趨勢，不少人會利用YouTube居家健身影片來做運動，也有人會購買任天堂 Switch《健身環大冒險》，邊玩遊戲邊健身，但買不起或不想花錢買健身環該怎麼辦呢？YouTuber「馬丁 Martin」先前開箱試玩，近日爆紅的免費體感遊戲APP「Active Arcade」，號稱只要有一台手機，就可以免費宅在家運動健身！試玩過程中，馬丁累到大喊：「不輸健身環、累死了」。
影像中心/綜合報導
2021-06-16 13:00:00
「Active Arcade」試玩影片當中可以看見，註冊過程十分簡單，但全程都是英文介面，含有許多不同款的體感互動小遊戲，馬丁也建議可以將手機螢幕投射到電視上，這樣體驗感覺會更加有趣，眼睛也較舒服。實際體驗後，馬丁也說運動體感，不輸給《健身環大冒險》，遊戲過程還可以錄製，分享到社群告訴更多朋友，接著他也補充「Active Arcade」目前僅支援 iOS 版本，未來說不定也有收費機制的可能性。這款手機遊戲是不是看起來超有趣的呢？不如試著和家人朋友嘗試看看，一起宅健身吧！（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：馬丁 Martin
完整影片：https://youtu.be/49RbxxljHQI