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為何麻雀總在「火車前」盤旋？內行揭真相　眾驚喊太聰明

▲日本有網友發現，一隻麻雀不斷在火車前盤旋，真相讓全場驚呆。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲日本有網友發現，一隻麻雀不斷在火車前盤旋，真相讓全場驚呆。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

記者許智超/綜合報導

2021-06-16 12:06:52

隨著人類族群的迅速膨脹，自然資源也因此不斷的被開發與利用，有些動物的棲息地遭到破壞，導致牠們難以生存。近日，就有日本網友分享，他發現一隻麻雀不斷在火車前盤旋，讓人不明白到底在做什麼，真相曝光後，網友們忍不住直呼「太聰明了吧！」

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日本有一位網友「@nobu_photobow」日前在《Twitter》貼出一段影片，只見他在火車站等車時，突然發現有一隻麻雀不斷在火車的車廂前盤旋，麻雀飛上飛下的身影，看起來十分忙碌，讓人不禁好奇「牠究竟是在尋找什麼？」

▲原PO解答，因為火車在高速行駛時，經常撞到躲避不及的昆蟲，但這也讓麻雀可以飽餐一頓。（圖／翻攝自《@nobu_photobow》Twitter
▲原PO解答，因為火車在高速行駛時，經常撞到躲避不及的昆蟲，但這也讓麻雀可以飽餐一頓。（圖／翻攝自《@nobu_photobow》Twitter ）
原PO解答，其實是因為火車在高速行駛時，經常會不小心撞到許多昆蟲，而這隻聰明絕頂的麻雀就看準這一點，直接來到車廂前大快朵頤一番，貼文一出，也吸引35萬名網友觀看。

許多網友也紛紛回應，「我的天阿！這也太聰明了吧」、「這就是適者生存」、「這是只有擅長盤旋的麻雀才有的特權」、「該說牠聰明還是狡猾呢」、「直接聘請清潔工吧」、「聰明！飽餐一頓還可以幫忙清潔火車」、「都市中找不到蟲吃的好去處」、「名副其實的『餐車』」、「而且還有一個好處，牠可以吃到從東京到高松的昆蟲」。（編輯：許智超）

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