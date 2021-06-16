為何麻雀總在「火車前」盤旋？內行揭真相 眾驚喊太聰明
隨著人類族群的迅速膨脹，自然資源也因此不斷的被開發與利用，有些動物的棲息地遭到破壞，導致牠們難以生存。近日，就有日本網友分享，他發現一隻麻雀不斷在火車前盤旋，讓人不明白到底在做什麼，真相曝光後，網友們忍不住直呼「太聰明了吧！」
記者許智超/綜合報導
2021-06-16 12:06:52
日本有一位網友「@nobu_photobow」日前在《Twitter》貼出一段影片，只見他在火車站等車時，突然發現有一隻麻雀不斷在火車的車廂前盤旋，麻雀飛上飛下的身影，看起來十分忙碌，讓人不禁好奇「牠究竟是在尋找什麼？」
原PO解答，其實是因為火車在高速行駛時，經常會不小心撞到許多昆蟲，而這隻聰明絕頂的麻雀就看準這一點，直接來到車廂前大快朵頤一番，貼文一出，也吸引35萬名網友觀看。
許多網友也紛紛回應，「我的天阿！這也太聰明了吧」、「這就是適者生存」、「這是只有擅長盤旋的麻雀才有的特權」、「該說牠聰明還是狡猾呢」、「直接聘請清潔工吧」、「聰明！飽餐一頓還可以幫忙清潔火車」、「都市中找不到蟲吃的好去處」、「名副其實的『餐車』」、「而且還有一個好處，牠可以吃到從東京到高松的昆蟲」。（編輯：許智超）