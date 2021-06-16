孝孫「公主抱」阿公下山打疫苗！他淚讚：人世間最美風景
台灣新冠肺炎本土疫情仍未停歇，日本贈台AZ疫苗昨（15）日開始施打，各縣市已高齡長輩為優先施打對象，因此有許多行動不便的長輩們紛紛坐著輪椅、拄拐杖前往施打，而在基隆有一名網友卻看到令人感動的畫面，原來是鄰居孫子一路以「公主抱」方式將阿公送到施打疫苗的地點，這也讓他動容淚讚直言「這是人世間最美風景」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-16 12:59:55｜2021-06-16 13:03:23
這位住在基隆中山區的網友張哲源今（16）日在臉書粉專上PO一張相片表示「今日中山區最感人的背影」，他更接著說「我的鄰居，從山坡上抱著他的阿公，下山到施打地點」，而從照片中可以看到，這位孫子強而有力的手臂，將阿公抱起往山下一步一步往下走，張哲源表示，「山坡上至施打地點距離約300公尺，相信多數留在基隆的青壯年都願意親力親為照顧家人，留在基隆家人旁邊」。
張哲源所在的地方，當地施打站是山下的中山高中，必須先下樓梯才會到馬路，因此很多人都是抬著輪椅送長輩下山。他也直言，「區公所現場貼心準備防疫計程車，載長輩回家，中山區使用的車次是全市第一名」也希望政策持續延續，能夠擴大服務到80歲、75歲的長輩。（編輯：王柏文）