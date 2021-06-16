大批外送員突上門！「百份餐點」排滿地 爸抓兇手崩潰了
防疫期間，民眾都選擇乖乖待在家，除了親自下廚以外，也會選擇叫外送來解決三餐。對此，大陸就有位爸爸突然收到外送員的餐點，但他根本沒有叫外送，後來發現「兇手」是自己2歲的女兒，沒想到的是，女兒還在叫外送時，意外按了兩個0，讓他當場崩潰了。
編輯中心/綜合報導
2021-06-16 17:10:10
綜合陸媒報導，大陸吉林市一位爸爸日前在家看電視，突然聽到有人在按電鈴，打開門一看竟是大批的外送員來送餐，手中拿著大量的餐點，他當下嚇了一跳，趕緊向外送員解釋「東西送錯了，我沒叫外送」，然而，對方經查證後確定是他訂的餐點，這時他才發現，「兇手」竟然是2歲的女兒。
原來是因為女兒肚子餓，之前又看過大人拿手機叫外送，於是女兒有樣學樣的跟著按，沒想到居然真的成功下訂，更無奈的是，女兒還不小心多按2個0，把原本的1份變成了100份，外送員還因此跑了了7、8趟，才將100份餐點送完。
爸爸崩潰的問「你不是點一碗嗎？」年幼的女兒露出迷茫的表情回「我不知道哇」，但似乎是知道自己闖禍了，便裝可憐說「我不餓了嘛」，讓他忍不住說「你餓了就點100碗啊」。他雖然看到100份餐點與1350元人民幣（約新台幣5854元）的帳單，感到相當無奈，但女兒闖的禍也只能承擔。
事後，爸爸只留了10碗，其餘的餐點則分送給親友、鄰居、路人與環境清潔人員。許多網友看到也紛紛回應，「這回真是吃不完兜著走了」、「也算是功德一件了」、「一個敢點，一個敢送」、「這真的會讓爸爸崩潰」、「孩子真淡定，笑死我了」、「這不是在作秀吧」、「真的嗎？太誇張了吧」。（編輯：許智超）