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否認曾接洽台灣自製疫苗！菲律賓疫苗狀況一次看

▲菲律賓疫情示意圖。（圖／翻攝自shutterstock）
▲菲律賓疫情示意圖。（圖／翻攝自shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-06-16 23:00:00

近期有華語媒體稱菲律賓致函台灣，稱若台灣國產疫苗獲得緊急使用授權（EUA）審核通過，菲律賓將會直接採認台灣的EUA、讓國產疫苗在當地免做3期臨床並直接讓民眾施打，我國總統府針對此事有所回覆。目前，菲國迄今使用的疫苗都來自中國、俄羅斯、英國和美國。

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整件事情傳到菲律賓，菲國主流媒體ABS-CBN於15日報導此事，並稱該媒體記者要求菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）證實這項報導時，他說：「我否認此事。」

根據《南華早報》於五月底報導，菲律賓人接種意願低，民調顯示僅有3成9的菲律賓人願意接種疫苗。其中又以引進最多的科興疫苗讓菲律賓人最不願意施打，主因可能是菲律賓海外工作者眾多，有些國家如沙烏地阿拉伯，並不承認科興疫苗，僅承認BNT、嬌生、莫德納和AZ，這些移工們擔心施打科興疫苗後可能無法回去工作。

除此之外，部份菲國民眾擔心副作用。根據半島電視台（ALJAZEERA）於14日的報導，當他們實際訪問1名叫做Pestaño的婦女，她不願意施打，因為聽說許多新聞和朋友告知她，施打疫苗後可能會有心臟休克和致死的疑慮。「我的鄰居都在討論施打疫苗後的副作用。」她說。即使她的兄長強力說服她，依然無法讓她信服。

截至14日，僅有4成菲律賓人有至少施打第一劑，而只有1.4成菲律賓人完成疫苗接種。根據WHO世界衛生組織，疫苗要達有效，需要群體中的7成完成疫苗接種。事實上，由於三、四月時，願意接種的人太少了，有些村莊以接種就有機會抽到一整匹牛為誘餌，成功吸引當地居民接種。「牛當獎勵的政策成效相當大，施打疫苗的人增長50個百分比。」地方政府發言人在五月底時表示。「現在我們的問題變成每個人都想施打疫苗，但現貨疫苗根本不夠。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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