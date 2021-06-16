三級警戒何時能解除？醫曝「最可能時間點」：還有一段路

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情已連續4天確診數低於200例，讓不少人漸趨樂觀，認為嚴峻疫情終於逐漸露出一點曙光，也相當關心延長至28日的三級警戒，到時候是否能降至二級，對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學就坦言「難度其實更高」，並預測「7月中旬」才是比較可能的時間點。





我是廣告 請繼續往下閱讀

醫師謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》發文，表示雙北市從5／15開始提升至三級警戒後，當時有人在網路上喊出要在2周內解除三級疫情警戒，「我當時提出比較實際的目標是『2週內不要上升到防疫警戒第四級，4週後確診人數開始從高原期下降，8週後解除第三級』，並說如果能達成上述目標，已經是世界奇蹟」。





▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

今天仍有 167 例本土病例，要達成降級目標還有一段艱辛的路程要走

若想要在未來4週解除三級警戒，謝宗學認為，除了現階段高強度防疫作為必須維持以外，熱區還需要擴大採檢，盡可能找出隱形傳播鏈並立即阻斷，同時觀察篩檢陽性率是否有持續降低，此外，「邊境防守不能因為最近重心放在本土疫情控制而有所鬆懈，絕不能讓其他變種病毒入侵台灣」。





▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）

七月中旬才是比較可能的時間點

他也衷心期盼最晚八月底前疫情能得到控制，「若九月開學孩子仍然待在家中線上學習，相信很多家長會先崩潰，而我們也是其中之一」。（編輯：郭佩蓉）



