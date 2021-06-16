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三級警戒何時能解除？醫曝「最可能時間點」：還有一段路

▲本土疫情已連續4天確診數低於200例，讓不少人關心何時能解除三級警戒，對此，醫師謝宗學就透露「最可能時間點」。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲本土疫情已連續4天確診數低於200例，讓不少人關心何時能解除三級警戒，對此，醫師謝宗學就透露「最可能時間點」。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-06-16 17:41:12｜2021-06-16 17:45:15

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情已連續4天確診數低於200例，讓不少人漸趨樂觀，認為嚴峻疫情終於逐漸露出一點曙光，也相當關心延長至28日的三級警戒，到時候是否能降至二級，對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學就坦言「難度其實更高」，並預測「7月中旬」才是比較可能的時間點。

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醫師謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》發文，表示雙北市從5／15開始提升至三級警戒後，當時有人在網路上喊出要在2周內解除三級疫情警戒，「我當時提出比較實際的目標是『2週內不要上升到防疫警戒第四級，4週後確診人數開始從高原期下降，8週後解除第三級』，並說如果能達成上述目標，已經是世界奇蹟」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
但距離5月15日已經過了32天，謝宗學說道，這期間沒有上升至四級警戒，確診人數明顯從高原期下降，脫離疫情大爆發階段，看來已經達到預期目標的一半，但他也坦言「現在雖然脫離高原期，但要在一個月內解除第三級警戒降到第二級，難度其實更高」，基本條件是單週不能出現3件以上的群聚事件，或一天內不能出現確診10名以上感染源不明之本土病例，「今天仍有 167 例本土病例，要達成降級目標還有一段艱辛的路程要走」。

若想要在未來4週解除三級警戒，謝宗學認為，除了現階段高強度防疫作為必須維持以外，熱區還需要擴大採檢，盡可能找出隱形傳播鏈並立即阻斷，同時觀察篩檢陽性率是否有持續降低，此外，「邊境防守不能因為最近重心放在本土疫情控制而有所鬆懈，絕不能讓其他變種病毒入侵台灣」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）
而謝宗學也預測，要想在28日解除三級警戒的機率不高，「七月中旬才是比較可能的時間點」。他也表示，在這段時間中，若民眾看到確診病例下降，防疫作為鬆懈，疫情很快捲土重來，「除惡務盡，利用三級警戒時間，努力讓社區中病毒密度降低，配合疫苗接種率逐步上升，我們才能盡快回到正常生活」。

他也衷心期盼最晚八月底前疫情能得到控制，「若九月開學孩子仍然待在家中線上學習，相信很多家長會先崩潰，而我們也是其中之一」。（編輯：郭佩蓉）

▲醫師謝宗學在臉書發文全文。（圖／翻攝自臉書粉專《Dr.
▲醫師謝宗學在臉書發文全文。（圖／翻攝自臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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