三級警戒衝擊民間消費　住宿餐飲、批發零售業無薪假數增

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而在各縣市的狀況，此波本土疫情重災區在新北市，目前有148家、1419人實施無薪假，較上周增63家、480人。台北市目前則有97家、859人實施無薪假，較上周微增3家、30人；桃園市目前無薪假70家、1559人，一周內增加17家、64人；台中市、台南市這期無薪假人數也較上周有明顯增加，分別多了近200人，來到358與482人。
按照產業別來看，勞動部表示，住宿餐飲業有70家、972人實施無薪假，和上周相較，增加29家、477人；批發零售業有164家、944人，較上周相較增50家、220人；旅行社等支援服務業，無薪假為141家、819人，較上周增20家、73人；運輸及倉儲業目前有38家、917人實施無薪假，亦較上周增加6家、81人。另外因疫情減少部分門診看診，像是醫美、牙醫、復健診所都因人數減少，也實施無薪假，目前共有36家、217人，較上周增加128人。
製造業在這波疫情中也不例外，目前有68家、1811人實施無薪假，較上周增加7家、156人；其中四大製造業中的金屬機電業實施無薪假增至25家、331人，較上周增6家、69人；民生工業20家、1155人實施無薪假，較上周增4家、100人；化學工業則有18家、102人實施無薪假。