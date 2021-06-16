628是否能降級？侯友宜：稍有不慎會引發第二波大海嘯

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侯友宜在防疫應變的會議上表示，新北目前有2951人居家隔離，累計確診人數為5843例，以板橋1210例為多，其次是中和939例、三重722例，今日新增65例的確診個案，以中和15例最高，其次為土城、永和8例；社區篩檢站的總篩檢人數為70177人，總體的陽性率為1.5％，篩出1058確診者，昨日有4279人篩檢，篩出17例的確診個案，陽性率0.4%。
侯友宜指出，新北市在冷、熱區的防疫步驟、方式及策略都不同，在熱區採全面廣篩、圍堵壓制的策略，以擴大篩檢、強化隔離、深入疫調3大步驟，希望能讓疫情往下降；至於冷區則是精準疫調、堅壁清野的方式，用即時快篩、快速匡列及精準疫調的作為，截斷感染源，並特點出今日啟動的金山機動篩檢隊，截至中午篩檢近200人有2人快篩陽，呼籲金山區的民眾踴躍出來快篩。
侯友宜說，依據中央研究院研究員詹大千找出確診及發病日的時間鏈趨勢，發病日若與找出確診的時間趨於一致，能有效降低社區傳播的風險；目前發現新北市這2周的時間，確診者的發病日與時間趨近於零，也就是發病的同時新北就已找到確診者，這是降低社區傳播風險的重要指標，尤其這段時間的廣篩，也是阻斷傳播鏈的重要方式。
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