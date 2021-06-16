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影／壢警攻堅驚見68人沙丁魚式聚賭　罰款創新高近500萬

▲中壢警方今天凌晨破獲一處職業賭場，狹窄空間內居然擠進近70人群聚賭博，現場宛如沙丁魚罐頭一般。（圖／中壢分局提供）
▲中壢警方今天凌晨破獲一處職業賭場，狹窄空間內居然擠進近70人群聚賭博，現場宛如沙丁魚罐頭一般。（圖／中壢分局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-16 18:19:34

 

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本土疫情持續延燒，桃園市警局中壢分局卻在今（16）日凌晨破獲一處職業賭場，警方攻堅進入賭場後赫然驚見現場有如沙丁魚罐頭般的擁擠群聚，當場查獲賭場負責人李姓男子、賭場員工及賭客共68人，全案依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦。另依傳染病防治法函請市政府衛生局裁罰，金額高達近500萬元。

中壢分局日前接獲民眾檢舉在龍岡路二段有職業大賭場，經多日蒐證，並向桃園地院申請搜索票，於今日凌晨以優勢警力持臺灣桃園地方法院搜索票，當場查獲賭場李姓負責人（男、58年次）、陳姓員工（男、55年次、擔任荷官）、陳姓員工（男、70年次、擔任「水車」司機）、張姓員工（男、88年次、擔任「水車」司機）及張姓屋主（男、44年次）及賭客王民等63人，合計共68名。

該賭場以天九牌為賭具，天九牌為每家均發4張天九牌，再分成前後2組互相配對，與莊家比較牌面點數大小，每次輸贏由莊家負責清點總下注金額，再從下注金內抽取抽頭金，當場共扣得抽頭金現金8,800元及籌碼72萬5,000元，合計共73萬3,800元、賭具天九牌１副、帳單1張、點鈔機1台、監視器主機5台、骰子１2盒等物及賭客賭資現金48萬8,000元、籌碼44萬8,000元，共93萬6,000元等財物，合計總賭資金額達166萬9,800元。

今天查獲的李姓賭場負責人、4名賭場員工及63名賭客，共計68人，全案依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦。現場賭客中並查獲一名詐欺通緝犯(男性、86年次)，及失聯移工各1名(78年次)。現場民眾違反室內群聚規定部分計有66名（2名水車司機未群聚），另依傳染病防治法函請市政府衛生局裁罰，金額高達近500萬元。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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