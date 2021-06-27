交期中報告！台灣自主疫苗技術　聯亞生技研發一波三折

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而聯亞生技則是創辦人兼董事長王長怡在2020年農曆年前後，得知爆發了新冠疫情，於是閉關了2個星期，探入研究一百餘篇新冠病毒的學術論文，完成了診斷、治療到疫苗長達200餘頁的專利報告，也正是聯亞新冠疫苗設計的骨架與雛形。同時，聯亞生技也是國產新冠疫苗中，唯一擁有自主技術的廠商。
其實王長怡原本就是國際知名免疫學專家，她曾在《新英格蘭醫學》、《刺胳針》、《科學》等期刊發表過120多篇科學論文，同時也擁有80 餘項創新性科學專利。2003年爆發SARS時，她就曾計畫開發相關的診斷試劑及疫苗。
聯亞若想要開發新冠疫苗，最大的問題並不是技術，反而是錢。聯亞有20%的國發基金注資，王長怡曾尋求政府增資未果，只好在2020年3月，赴美透過王長怡所有的UBI聯合生物醫學公司獨立出來的疫苗公司COVAXX，找尋願意投資的金主。在女兒、女婿奔走下，獲得美國投資人如知名對沖基金經理人艾客曼（Bill Ackman）等，陸續注入數千萬美元。
因為資金以及遲遲找不到願意合作的實驗室，因此聯亞的動物試驗一直遲至2020年4月底才開始，後續又有中研院團隊加入合作，才成功進入衛福部的視線內。
除了前期的資金取得，使得聯亞的起步較高端為晚，另外，生技業界也傳出在二期臨床試驗中，聯亞每周實驗結束後，得先將該周實驗資訊傳給專家小組判讀「有無副作用」，經食藥署確認後，才能再進行下階段實驗。
聯亞在今年1月28日獲衛福部有條件核准進入二期臨床，今年3月底完成受試者的招募，終於在6月27日進行二期臨床解盲，希望能在7月中獲得衛福部EUA的許可。