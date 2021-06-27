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交期中報告！台灣自主疫苗技術　聯亞生技研發一波三折

▲聯亞生技開發新冠疫苗過程一波三折。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯亞生技開發新冠疫苗過程一波三折。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志康/綜合報導

2021-06-27 18:53:49｜2021-06-27 20:57:38

5月28日，衛福部食藥署與高端疫苗及聯亞生技簽訂一紙國產新冠疫苗的供應合約，除約定將採購500萬劑新冠疫苗外，加上開口合約，最高將採購1000萬劑疫苗。聯亞生技的新冠疫苗今（27）日正式解盲，並將送件申請台灣EUA，《NOWnews今日新聞》幫大家整理，到目前為止聯亞的開發進度。

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雖然跟高端疫苗一樣採用的是次單位蛋白疫苗技術，但聯亞與高端最大的不同之處在於，高端直接透過原本就與美國國衛院（NIH）已有的合作基礎，搶先以「技術轉移」方式，拿下國衛院疫苗授權。

而聯亞生技則是創辦人兼董事長王長怡在2020年農曆年前後，得知爆發了新冠疫情，於是閉關了2個星期，探入研究一百餘篇新冠病毒的學術論文，完成了診斷、治療到疫苗長達200餘頁的專利報告，也正是聯亞新冠疫苗設計的骨架與雛形。同時，聯亞生技也是國產新冠疫苗中，唯一擁有自主技術的廠商。

其實王長怡原本就是國際知名免疫學專家，她曾在《新英格蘭醫學》、《刺胳針》、《科學》等期刊發表過120多篇科學論文，同時也擁有80 餘項創新性科學專利。2003年爆發SARS時，她就曾計畫開發相關的診斷試劑及疫苗。

聯亞若想要開發新冠疫苗，最大的問題並不是技術，反而是錢。聯亞有20%的國發基金注資，王長怡曾尋求政府增資未果，只好在2020年3月，赴美透過王長怡所有的UBI聯合生物醫學公司獨立出來的疫苗公司COVAXX，找尋願意投資的金主。在女兒、女婿奔走下，獲得美國投資人如知名對沖基金經理人艾客曼（Bill Ackman）等，陸續注入數千萬美元。

因為資金以及遲遲找不到願意合作的實驗室，因此聯亞的動物試驗一直遲至2020年4月底才開始，後續又有中研院團隊加入合作，才成功進入衛福部的視線內。

除了前期的資金取得，使得聯亞的起步較高端為晚，另外，生技業界也傳出在二期臨床試驗中，聯亞每周實驗結束後，得先將該周實驗資訊傳給專家小組判讀「有無副作用」，經食藥署確認後，才能再進行下階段實驗。

聯亞在今年1月28日獲衛福部有條件核准進入二期臨床，今年3月底完成受試者的招募，終於在6月27日進行二期臨床解盲，希望能在7月中獲得衛福部EUA的許可。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.57%95.43%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.73%35.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.72%63.28%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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