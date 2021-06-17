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女整盒洗衣球「用到剩5顆」臉綠！眾秒懂原因：很多蠢人

▲洗衣球最近正夯，只要小小一顆就能洗乾淨整桶衣服。（圖／NOWnews資料照片）
▲洗衣球最近正夯，只要小小一顆就能洗乾淨整桶衣服。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-17 08:24:28

近年來洗衣球的發明，引爆不少話題，只要小小一顆就可以洗完整桶衣服，成為不少家庭主婦、在外租屋民眾的新寵兒。不過，近日就有網友分享自己使用買了2盒洗衣球，結果第一盒用到最後5顆時讓她直接臉綠掉，其原因曝光後，引發熱議。

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原PO在「爆廢公社」貼文指出「兩個月前在網路上面看到很便宜的洗衣球，一顆那時候特價0.6元，就買了兩盒，送來之後用得很開心，洗出來味道真的蠻香的，第一盒終於在昨天用到剩下最後5顆，但我把那5顆拿出來要跟另外一盒合併，結果打開另外一盒我直接臉色蒼白」。

「我當初買的是薰衣草味道的200顆，剛送來的時候我還有檢查一下外觀都沒問題，但是.....經過兩個月，裡面液體的顏色竟然出現不同的深淺，本來是左邊比較重的紫色，現在變淺紫藍，這也太可怕了，是我買到瑕疵品了嗎，現在第二盒我直接丟掉，下次再也不敢亂買網路超便宜的洗衣球，真的是一分錢一分貨」。

▲網友分享自己在網路上買到超便宜的洗衣球，結果用完一盒時，卻發現明明味道相同的洗衣球，顏色產生差異。（圖/爆廢公社）
▲網友分享自己在網路上買到超便宜的洗衣球，結果用完一盒時，卻發現明明味道相同的第二盒洗衣球，顏色產生差異。（圖/爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛回應「早說過網路上便宜的不要亂買＝＝」、「講好幾次了...網路上0.6元那怎麼洗我就問，還是很多蠢人一直買，膠囊裡面包的真的都不知道是什麼＝＝」、「買過一次，洗完穿衣服狂過敏，再也沒買過」、「0.6一顆是當市面上一顆10元起跳的是瘋了嗎.....」、「這麼便宜的洗衣球，拜託別再買了，那內容物真的不知道都是啥，很可怕」。（編輯：張嘉哲）

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