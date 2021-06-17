隱藏在遙控器上的真相！吹冷氣按「這按鍵」讓空調變舒適
炎炎夏日到來，不少人早已打開冷氣涼爽一番，不過，吹冷氣電費勢必會比較貴，許多人擔心電費超出預算，因此都不敢吹太久，但又怕溫度不夠低會不舒服。而實際上其實只要在睡前拿冷氣遙控器按下「這一按鍵」，就能開整晚能不耗電又舒適。
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 09:28:22｜2021-06-17 09:38:20
有位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「冷氣的fuzzy&舒眠 要選哪個？」的文章表示，「冷氣有這兩顆，『fuzzy』說是類似智慧溫控，『舒眠』是溫度睡著漸升，以省電為前提，是兩個同時打開嗎？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「都不要，就一直開著」、「不要開最省」、「冷氣不要太舊的話，根本沒差吧」、「我開fuzzy超冷！要省電的話只開定時」、「我都一直開著不關」、「fuzzy是幫助舒眠房間不會太熱的」。
事實上，根據知識型YouTuber啾啾鞋指出，所謂的冷氣遙控器上的「Fuzzy」功能是指「按照溫控在執行」，它需要去考慮當時的「環境溫度」、「你設定的溫控」以及「環境濕度」等等不同的因素，以達到讓環境舒適的目的，這也是「Fuzzy」模糊控制的功能。（編輯：王柏文）