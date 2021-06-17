婚紗藏小王？新娘裙底驚見「1男」鑽出 真相卻讓眾狂讚
婚禮當天對新人而言，也是一生中難以忘懷的一段回憶，但現場可能會發生突發狀況，導致一些搞笑插曲發生。近日，菲律賓一段婚禮影片在網路上爆紅，一名新娘在走紅毯時，下半身的裙子出現詭異蠕動，沒想到底下突然鑽出一個男人，讓在場的都相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 10:36:10
根據《每日星報》報導，婚禮策畫師羅爾（Lunesa Roel）在臉書分享這段影片，只見一對新人正在舉行戶外的結婚儀式，新娘先和自己的父母勾手走了一小段路，接著和新郎共同走完最後的紅毯，而新娘的腳步看起來十分艱辛，除了擔心自己會被長裙絆到，裙子還不時出現詭異蠕動，讓人相當困惑。
怎料，當新郎、新娘正要走上舞台時，突然有一個身穿黑衣、白褲的男子從裙子裡鑽出，默默躲到賓客群中，消失不見。雖然新郎、新娘看起來非常淡定，但一旁的人都嚇了一跳，讓人不禁聯想「難道是新娘偷渡小王到自己的婚禮現場？」
事實上，這名男子正是婚禮策畫師羅爾，原來是因為婚禮當天風非常大，為了避免婚紗被強風吹亂，才會鑽進婚紗裡面幫忙壓住裙擺，讓新娘可以好好走紅毯。事後，他也開玩笑說「我很高興可以躲在新娘的裙子底下，讓她在走紅毯時能夠閃閃發光」。
許多網友看完紛紛稱讚羅爾，「專業又靈活」、「你十分敬業呢」、「看起來你很熟練了」、「實在太搞笑了，還好新娘沒誤會」、「我也想要有這種敬業的人來幫我策劃婚禮」，不過還是有不少人認為，這樣的方式似乎不太妥當，「新娘看起來並沒有比較好走路啊」、「新郎可以接受？」、「我不認為是個好方法」。（編輯：許智超）