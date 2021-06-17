肺炎鏈球菌疫苗抗新冠肺炎？亞東醫院：僅可減低重症率
疫苗短缺不僅引發藍綠的口水債，也讓打不到疫苗的民眾陷入恐慌，網路上傳散「肺炎鏈球菌疫苗可抗COVID-19」的消息，引起許多人的熱議；亞東醫院家醫科醫師翁資閔表示，施打後只能降低感染後引發重症的機率，無法有效預防新冠肺炎。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-17 10:48:45
翁資閔指出，COVID-19是「新冠病毒」感染，而肺炎鏈球菌的疫苗是，則針對「肺炎鏈球菌」做防護；儘管接種肺炎鏈球菌的疫苗無法直接預防COVID-19，但是接種肺炎鏈球菌疫苗的民眾，不幸感染COVID-19後，將可減低重症或續發性感染的機會。
亞東醫院說，國內目前有23價的公費肺炎鏈球菌疫苗，及13價的自費肺炎鏈球菌疫苗，尚未輪到施打新冠疫苗的族群，可考慮先接種肺炎鏈球菌疫苗，以降低重症風險；而已施打新冠疫苗者，也可在與新冠疫苗間隔28天時，接種肺炎鏈球菌疫苗，增加自我保護力！
為使疫情獲得控制，亞東醫院積極協助政府的防疫作為，廣設篩檢站、注射站，並派出機動性強的篩檢巡迴車，加強防疫動能外，也提供企業篩檢服務；希望透過與政府及民間企業的合作，努力達到防疫零漏洞的共同目標。
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