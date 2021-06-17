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盤點侯友宜團隊防疫疏漏缺失　時力新北黨部提出五項呼籲

▲時代力量新北市黨部指出，站在守護新北市市民的健康安全立場上，也盤點出新北在各項防疫疏漏缺失，並提出五項的呼籲。（圖／時代力量新北市黨部提供）
▲時代力量新北市黨部指出，站在守護新北市市民的健康安全立場上，也盤點出新北在各項防疫疏漏缺失，並提出五項的呼籲。（圖／時代力量新北市黨部提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-17 11:54:15｜2021-06-17 12:20:54

疫情仍不可輕忽！時代力量新北市黨部指出，新北自5月15日宣布進入三級警戒後，至今已屆滿一個月，雖確診數有明顯的下降，但參考國外一波波的高峰期，其實沒有輕忽的本錢；為此，站在守護新北市市民的健康安全立場上，也盤點出新北在各項防疫的疏漏缺失。

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▲時代力量副秘書長張衞航及新北黨部副執行長陳姳臻、彭盛韶（由左至右）舉行線上的記者會，盤點出新北在各項防疫的疏漏缺失。（圖／資料照，記者陳志仁攝）
▲時代力量副秘書長張衞航及新北黨部副執行長陳姳臻、彭盛韶（由左至右）舉行線上的記者會，盤點出新北在各項防疫的疏漏缺失。（圖／資料照，記者陳志仁攝）
 

時代力量副秘書長張衞航今（17）日與新北黨部副執行長彭盛韶、陳姳臻，及新北市瑞芳區龍山里里長陳志強一同舉行線上的記者會；此外，也提出「盡速檢討全國六大醫療照護網，補足新北市醫療量能」、「重災區列優先施打名單，增加新北市疫苗配給」、「跨縣市接觸者資訊要更親民，避免民眾陷於恐慌」、「市場分流管制再加強，責任不應全數推給自治會」，及「啟動調查雙和醫院特權疫苗事件，釐清事實，給予市民一個交代」等五項的呼籲。

彭盛韶表示，醫師人數及病床數是衡量醫療資源是否足夠的最基礎指標，新北市作為全台最大縣市，卻是六都中醫療資源最貧乏的區域，也無怪乎為什麼高雄市的人口數比新北市整整少了130萬，但在醫事人員與疫苗的分配數量上，卻遠高於新北市；呼籲衛福部必須嚴正看待此事，並且次盤點《醫院設立或擴充許可辦法》第6條附表的醫療區域劃分，協助新北市補足應有的醫療量能。

陳志強指出，新北市仍是疫情高發區，這是不爭的事實，只要疫情沒有降低到個位數、甚至是零確診，任何的輕忽，都會給予病毒有捲土重來；提醒衛福部，現在的防疫是在跟病毒競賽，施打類別及疫苗的分配要做全盤考量，相較於其他縣市，新北市病例數仍舊高居不下，中央配給給新北的疫苗，一定要將病例數及致死率列入評估，以阻斷病毒的傳播與擴散。

陳姳臻認為，現有跨縣市匡列流程應拿出區域聯防的精神，共同協助民眾、加強縣市衛生局橫向溝通，以免遺漏，作為中央疫情指揮中心的衛福部，不能只是一句「疫調屬地方權責」，就把責任全數放給地方承擔；不論是中央或地方政府，可參考美國加州創設接觸者追蹤平台的方式，整理清楚的接觸匡列流程，避免目前疫調、匡列、居家隔離單發送，全由電話人工解釋的塞車狀況。

張衞航也針對新北市這一個月來的防疫政策與作法，提出三大需要改進的面向，包括「各區域市場分流管制並未落實」、「雙和醫院特權疫苗問題仍未釐清」，及「疫情的期間，處於防疫第一線的消防員仍需協助非必要任務」；並強調防疫的工作不分黨派、顏色，盤點出目前的防疫疏漏缺失，是希望市府甚至是衛福部，可針對這些缺失進行改善，讓疫情防護網的建立可以更完善。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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