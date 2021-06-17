盤點侯友宜團隊防疫疏漏缺失　時力新北黨部提出五項呼籲

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時代力量副秘書長張衞航今（17）日與新北黨部副執行長彭盛韶、陳姳臻，及新北市瑞芳區龍山里里長陳志強一同舉行線上的記者會；此外，也提出「盡速檢討全國六大醫療照護網，補足新北市醫療量能」、「重災區列優先施打名單，增加新北市疫苗配給」、「跨縣市接觸者資訊要更親民，避免民眾陷於恐慌」、「市場分流管制再加強，責任不應全數推給自治會」，及「啟動調查雙和醫院特權疫苗事件，釐清事實，給予市民一個交代」等五項的呼籲。
彭盛韶表示，醫師人數及病床數是衡量醫療資源是否足夠的最基礎指標，新北市作為全台最大縣市，卻是六都中醫療資源最貧乏的區域，也無怪乎為什麼高雄市的人口數比新北市整整少了130萬，但在醫事人員與疫苗的分配數量上，卻遠高於新北市；呼籲衛福部必須嚴正看待此事，並且次盤點《醫院設立或擴充許可辦法》第6條附表的醫療區域劃分，協助新北市補足應有的醫療量能。
陳志強指出，新北市仍是疫情高發區，這是不爭的事實，只要疫情沒有降低到個位數、甚至是零確診，任何的輕忽，都會給予病毒有捲土重來；提醒衛福部，現在的防疫是在跟病毒競賽，施打類別及疫苗的分配要做全盤考量，相較於其他縣市，新北市病例數仍舊高居不下，中央配給給新北的疫苗，一定要將病例數及致死率列入評估，以阻斷病毒的傳播與擴散。
陳姳臻認為，現有跨縣市匡列流程應拿出區域聯防的精神，共同協助民眾、加強縣市衛生局橫向溝通，以免遺漏，作為中央疫情指揮中心的衛福部，不能只是一句「疫調屬地方權責」，就把責任全數放給地方承擔；不論是中央或地方政府，可參考美國加州創設接觸者追蹤平台的方式，整理清楚的接觸匡列流程，避免目前疫調、匡列、居家隔離單發送，全由電話人工解釋的塞車狀況。
張衞航也針對新北市這一個月來的防疫政策與作法，提出三大需要改進的面向，包括「各區域市場分流管制並未落實」、「雙和醫院特權疫苗問題仍未釐清」，及「疫情的期間，處於防疫第一線的消防員仍需協助非必要任務」；並強調防疫的工作不分黨派、顏色，盤點出目前的防疫疏漏缺失，是希望市府甚至是衛福部，可針對這些缺失進行改善，讓疫情防護網的建立可以更完善。
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