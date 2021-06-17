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新北3名長者疑接種疫苗後往生　侯友宜：有賴檢調詳查

▲侯友宜指出，新北有少數的個案，因為施打疫苗後隔日往生，「真的非常難過也不捨！」（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜指出，新北有少數的個案，因為施打疫苗後隔日往生，「真的非常難過也不捨！」（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-17 12:47:39｜2021-06-17 12:52:21

全國於6月15日起讓長者接種AZ疫苗，北、中、南卻陸續傳出有多名的長者施打後猝死，其中新北市就有3例；對此，新北市長侯友宜表示，真的非常的難過跟不捨，至於詳細的死亡原因，有賴檢調做一個詳查。

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侯友宜今（17）日前往居家快篩試劑的製造商－泰博科技股份有限公司視察，並針對3位長者施打疫苗後猝死的議題受訪；侯友宜指出，新北市這幾天長輩的施打率大概是6成，長輩其實還是蠻踴躍的，至於有少數的個案，因為施打後隔日往生，「真的非常難過也不捨！」

侯友宜認為，詳細的死亡原因，有賴檢調做一個詳查，希望把死亡的原因調查清楚，讓民眾能夠了解；此外，新北也啟動民政、衛生的體系去關懷這些長輩們，其實長輩還是希望給他關懷，尤其對這些往生者，「我們真的非常的難過跟不捨。」

是否因此影響到接種的意願？什麼樣的慢性病老人家應緩打？侯友宜回應，目前為止，看不到因少數的死亡個案，影響長輩們的施打率；尤其現場有醫生，如果長輩們有慢性病，醫生都會做好事先的風險評估，把風險降到最低，其實前面幾個個案在現場也都有評估過，不過還是要做更嚴格的把關。

針對行動不便的長者，可跟區公所登記申請到宅接種服務，目前登記的狀況？侯友宜說，新北對臥病的長者，尤其年紀已到施打疫苗年齡的長者們，特別開放區公所的電話登記後，會請專業醫師到宅來評估，如適合接種就會安排接種，並會按照醫師專業的評估，做好路線施打的順序。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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