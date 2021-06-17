新北3名長者疑接種疫苗後往生　侯友宜：有賴檢調詳查

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侯友宜認為，詳細的死亡原因，有賴檢調做一個詳查，希望把死亡的原因調查清楚，讓民眾能夠了解；此外，新北也啟動民政、衛生的體系去關懷這些長輩們，其實長輩還是希望給他關懷，尤其對這些往生者，「我們真的非常的難過跟不捨。」
是否因此影響到接種的意願？什麼樣的慢性病老人家應緩打？侯友宜回應，目前為止，看不到因少數的死亡個案，影響長輩們的施打率；尤其現場有醫生，如果長輩們有慢性病，醫生都會做好事先的風險評估，把風險降到最低，其實前面幾個個案在現場也都有評估過，不過還是要做更嚴格的把關。
針對行動不便的長者，可跟區公所登記申請到宅接種服務，目前登記的狀況？侯友宜說，新北對臥病的長者，尤其年紀已到施打疫苗年齡的長者們，特別開放區公所的電話登記後，會請專業醫師到宅來評估，如適合接種就會安排接種，並會按照醫師專業的評估，做好路線施打的順序。
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