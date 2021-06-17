賈永婕PO照驚叫「小英總統打給我！」 對話內容曝光
賈永婕短短3天募得9234萬，購買342台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）親自送到各大醫院救命，義舉被外界封為「抗疫女神」，甚至有人力拱從政。她今（17日）在IG透露接到總統蔡英文電話，興奮直呼：「我的媽呀！！！」
娛樂中心／綜合報導
2021-06-17 13:04:32｜2021-06-17 13:25:54
稍早，賈永婕PO出在車內講電話的照片，寫下：「我的媽呀！！！小英總統打給我！」並附上眼眶含淚和爆哭的貼圖，雖然沒有其他文字說明，但可推知總統親自致電感謝她近來「支援前線」的善行。
蔡英文隨後也在臉書曝光2人對話內容，感謝賈永婕團隊協助捐贈醫療器材，「我告訴永婕：『妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明。』」
此外，針對有批評賈永婕「分裂台灣」的聲音，蔡英文說：「很抱歉讓她受到委屈，也很感謝她的幫忙，並請她代為轉達我對背後整個團隊努力的感謝之意。」（編輯：楊穎軒）
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