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賈永婕PO照驚叫「小英總統打給我！」　對話內容曝光

▲賈永婕（左圖）接到蔡英文來電。（圖／賈永婕IG、蔡英文臉書）
▲賈永婕（左圖）接到蔡英文來電。（圖／賈永婕IG、蔡英文臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-17 13:04:32｜2021-06-17 13:25:54

賈永婕短短3天募得9234萬，購買342台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）親自送到各大醫院救命，義舉被外界封為「抗疫女神」，甚至有人力拱從政。她今（17日）在IG透露接到總統蔡英文電話，興奮直呼：「我的媽呀！！！」

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稍早，賈永婕PO出在車內講電話的照片，寫下：「我的媽呀！！！小英總統打給我！」並附上眼眶含淚和爆哭的貼圖，雖然沒有其他文字說明，但可推知總統親自致電感謝她近來「支援前線」的善行。

▲蔡英文致電感謝賈永婕。（圖／賈永婕IG）
▲蔡英文致電感謝賈永婕。（圖／賈永婕IG）
蔡英文隨後也在臉書曝光2人對話內容，感謝賈永婕團隊協助捐贈醫療器材，「我告訴永婕：『妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明。』」

此外，針對有批評賈永婕「分裂台灣」的聲音，蔡英文說：「很抱歉讓她受到委屈，也很感謝她的幫忙，並請她代為轉達我對背後整個團隊努力的感謝之意。」（編輯：楊穎軒）

▲蔡英文全文。（圖／蔡英文臉書）
▲蔡英文全文。（圖／蔡英文臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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