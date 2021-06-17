外送獨家「黃金泡菜」！他一看份量臉綠慘 網笑：是寂寞
防疫期間，民眾都選擇乖乖待在家，除了親自下廚以外，也會選擇叫外送來解決三餐。近日，就有網友抱怨，他透過外送平台點了一份「黃金泡菜」，沒想到打開來一看，份量卻不到容器的五分之一，讓他看了相當傻眼，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 13:15:01
原PO在《爆怨2公社》表示，自己用外送平台叫了一份厚切牛排及黃金泡菜，而泡菜不但只要30元，還特地標註是店家的「獨家餐點」，結果他拿到餐點後，才發現泡菜的份量不到容器的五分之一，只見照片中的泡菜，大多數都只有醬汁，甚至只有3、4片泡菜，讓他忍不住說「這個是？？」
貼文曝光後，網友們紛紛開玩笑說，「黃金泡菜鍋底吧」、「笑死，是黃金剩菜吧」、「黃金泡菜水」、「是寂寞！肯定點了個寂寞」、「湯裡面泡著菜，簡稱泡菜」、「真的很獨家…」、「沒毛病呀！金黃色的湯，泡著菜呀」、「這就是獨家，別家做不到的呀，沒毛病啊」、「說不定裡面真的有加金粉」。
另外，也有不少人認為，可能是容器太大，導致份量看起來比較少，「容器用錯，結案」、「30元真的是不多沒錯啦，用這個碗裝誇張了」、「這算小菜吧？ 感覺是店家拿錯小菜的碗了」、「泡菜沒有錯 一切都是碗的錯」、「應該是碗太大的問題」、「自己拿個小碟子裝起來，不是碗多大份量就該多少」。（編輯：許智超）