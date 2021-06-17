高端三期恐卡關？專家：國內做耗時、國外做違反倫理

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台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅接受《NOWnews今日新聞》訪問時就提到，假設在國內做第三期，要必須找兩大群人，總是多達好幾萬人，一群注射高端疫苗、一群打安慰劑，讓他們正常生活不要防疫，看看感染比例，「但國內環境相對歐美國家，感染人數相對少，要做好多人，就得等很久才會看出足夠感染者，這非常花時間，如果一定要在國內做，會失去時效性。」
如果把實驗拉往國外，呂俊毅認為，像是美國已經有好幾隻授權疫苗了，沒有人會願意去參加臨床試驗，而且這也違反醫學倫理，因為美國有安全可用的疫苗，卻在這時候讓一半的人接受安慰劑，注定他們要被感染，這違反倫理也不人道。
若是再轉往疫情嚴重、沒有疫苗的國家，像是一些相對落後的偏遠國家去做，他分析：「在那個地方要考慮有沒有足夠人力、物力可以執行， 做出來品質可靠與否，甚至會將成本墊高。」
此外，呂俊毅也提到，現階段因為有其他疫苗供應，可以透過「不劣性的研究」，就像高端疫苗被要求抗體上面，表現要比AZ疫苗好一樣，如果用在臨床的保護效力，也可以考慮使用同樣的方法，一樣拉往國外去做，一組打高端，另一組捨棄食鹽水，改打其他疫苗，相對執行的可行度也許會高一點。「不管三期的計畫如何執行，當務之急還是台灣缺疫苗，要及早通過EUA申請，維護國人安全。」
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