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指揮中心：疫苗殘量可優先一到六類人施打　但不鼓勵混瓶

▲中央流行疫情指揮中心6月17日召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。圖為疫苗示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心6月17日召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。圖為疫苗示意圖（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-17 15:47:56｜2021-06-17 15:52:55

國內疫情嚴峻，全民關注疫苗施打議題。由於一瓶疫苗可打至少10人，但民眾關注剩下殘量是否可以混其他瓶的，再多打一、二人？為此，指揮中心今(17)日指出，未免過程中有疏漏，因此不鼓勵混瓶。但一瓶可打10人，若有殘量可預先規劃，讓候補的人可施打，但前提是盡量為一到六類的人。

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新冠肺炎疫苗一瓶可打至少10人，每人施打劑量為0.5cc，但許多醫院診所很樽節，因此可多打一至二人，民眾關注剩下的殘量，如0.2cc是否可以混其他瓶的0.3cc再多打一人？

另外有民眾發現，台北有某醫院醫生，將疫苗剩餘殘存劑量讓自己小孩施打，且也發生洗腎中心，因為沒有公文授權，因此只能將剩餘疫苗丟棄，引發浪費爭議？

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前不鼓勵混瓶的作法，因為這不是標準執行醫事的過程，擔心混的過程可能有外界的污染。

他說，所謂的剩餘，是指完成10人接種後，剩下的劑量還能多給1到2人施打，這是可以的，但醫院診所必須事先規劃，因為疫苗開瓶後6小時就到期限。

羅一鈞也說，多給1到2人施打是可以的，但盡量必須以一到六類為優先，最好是一到三類，再往下類推，希望大家盡量抽取疫苗施打，抽到快要沒有，萬不得已也只好丟棄沒關係。因此洗腎中心施打疫苗若還有殘量，可以給第一到第六甚至第七類的人施打，盡量在期限內使用完、不要浪費。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月17日累計確診12297例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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