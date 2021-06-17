居家上班兼顧小孩！人妻許願想要「廚房神器」 全場認同
台灣近期COVID-19疫情嚴峻，透過網路遠端連線在家上班（WFH）已成為防疫生活的新日常。而學生也停課在家，家長辦公時還得照看小孩，若再由自己掌廚、料理一家大小三餐，真的是蠟燭多頭燒，三頭六臂也忙不過來。就有位女網友感嘆表示，這時候「好羨慕有個開放式廚房」，揚言等疫情過後要來居家大改造，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 14:36:45
該位女網友在Mobile01討論區發文，透露因為配合公司防疫政策在家上班，且孩子停課後每天還得陪伴孩子完成線上課程以及家庭作業，更要照顧三餐，讓原PO不禁高呼「真的是身兼數職啊！搞得媽媽好崩潰」。
而就在此防疫新生活下，原PO突然起心動念，直言「這時候就好羨慕有個開放式廚房」，認為若是開放式廚房便能夠「一邊做菜一邊監看小孩有沒有認真上課」，最後更表示和先生討論後，決定疫情過後就來居家大改造。
文章發佈後引發熱議，網友紛紛留言回覆說，「我們家是開放式廚房，平常不太會有油煙味還不錯，可以看到小朋友在幹嘛其實還蠻安心的」、「有個開放性空間確實很適合盯小孩，感覺這樣親子共處時間也會變多」、「在家上班真的需要」、「身為媽媽的我，完全可以體會」。
另外也有網友不禁抱怨，「WFH一點都不輕鬆阿，無法好好工作之外還要做一堆家事」、「煮三餐真的很崩潰，好忙、好累」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。