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影／遠距教學的各種狀況　爸爸的內褲隆重登場？

▲在家進行遠距教學時，會有什麼好笑的事呢？（圖／兩千x倆牽 授權）
▲在家進行遠距教學時，會有什麼好笑的事呢？（圖／兩千x倆牽 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-18 10:00:00

5月15日，新冠肺炎本土疫情暴增確診180人，指揮中心指揮官陳時中同月19日宣布，全國疫情警戒升至三級。民眾不論上班上課，多實施分流上班及遠距教學。Youtube頻道「兩千x倆牽 」就把遠距教學時，發生的各種趣事拍成狀況劇，到底在家實施遠距教學，會有什麼狀況呢？

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▲網路不好讓遠距教學相當頭痛。（圖／兩千x倆牽
▲網路不好讓遠距教學相當頭痛。（圖／兩千x倆牽 授權）
 

在家遠距教學的不論是老師、學生，都會受制於網路傳輸環境影響，導致上課品質不定，只見影片中上音樂課的學生及老師，不斷發生「畫面延遲不同步」以及「訊號不好、吃字」的現象，讓人哭笑不得。

▲學生出奧步，用照片定格騙老師。（圖／兩千x倆牽
▲學生出奧步，用照片定格騙老師。（圖／兩千x倆牽 授權）
 

學生上課有認真的，也一定有打混出奧步的人，舉凡「拍照騙老師」、「關視訊打電動」等，然而由於距離限制，老師也不方便出面管教學生，雖然打混行為不該讚許，但也有不少網友認為學生「很會利用科技」。

▲遠距上課時，也有老師會因為不熟3C而出糗。（圖／兩千x倆牽
▲遠距上課時，也有老師會因為不熟3C而出糗。（圖／兩千x倆牽 授權）
 

老師在遠距教學下，也經常會有出糗的經驗，有些老師因為對3C產品操作不熟，常常會「忘記允許進入會議室」或是「麥克風按到靜音」等狀況。

 

最後最經典的，就是「家人亂入」，因為多數學生都是和家人同住，所以在進行遠距教學時，打開鏡頭麥克風後，無法限制家人行動，才會讓家人的隱私曝光在同學前，難免感到有些丟臉。（文字編輯：沈傳恩）

▲家人亂入遠距教學，讓學生哭笑不得。（圖／兩千x倆牽
▲家人亂入遠距教學，讓學生哭笑不得。（圖／兩千x倆牽 授權）
▶感謝授權：兩千x倆牽 
完整影片：https://youtu.be/mNGK89-2Bmc

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