疫苗接種領先全台！這縣市被封「防疫典範」 理由全認同
台灣疫情持續延燒，全台今年的確診人數已逾1萬2千餘人，但新竹市累計確診人數仍維持在雙位數，因此就有網友讚嘆，新竹市北邊有桃園、南邊有苗栗，市民卻都不會亂跑，疫苗接種更是領先全國，讓他忍不住說「新竹市根本是全台防疫典範吧？」貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 15:31:49
原PO日前在《PTT》表示，新竹市為科技之城，雖然北邊有桃園、南邊有苗栗，但平常市民幾乎都自己開車，不搭大眾運輸工具，下班後都會乖乖回家，不愛亂跑群聚。他回顧疫情剛爆發，一個禮拜後馬上超前部署設置社區篩檢站，至今仍未出現不明感染源的本土案例。
原PO指出，新竹市疫苗接種更是領先全國，不但80歲以上長者已經施打完畢，施打率達63%，疫苗接種站更是規劃良好，還有大批地方志工願意出力幫忙。他也提到，每天市長的防疫記者會直播還有滿滿的正能量，這也要感謝醫護人員、感謝市民、感謝志工，讓新竹沒有任何互相批評卸責的聲音，最後忍不住問「新竹市根本是全台防疫典範吧？」
許多網友看完紛紛認同，「新竹沒捷運沒那麼大的群聚問題」、「台灣經濟命脈不能倒」、「這邊居民的素質普遍不錯，還算配合」、「竹科宅：別說了，這只是我的日常」、「宅宅都是防疫模範生」、「給我一台電腦+網路，就可以不用出門惹」、「坦白說居民水準也有差啦」、「因為下班後套房只有宅男工程師一個人」。（編輯：許智超）
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