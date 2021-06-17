鄧惠文剖析「有效溝通」的法則！立場不同更需要被肯定

在這一個月的居家防疫中，許多媽媽都遇到

的問題，自己連在家都不敢輕忽疫情的嚴重性，但老公一回家就馬上破壞秩序，怎麼溝通怎麼吵，最後相看兩厭。而有些人則是因為疫情被迫遠距離，沒想到竟意外發現跟另一半在「觀念」上出現了很大的分歧，想要溝通對方卻不願意聽，身體還沒被病毒攻擊，兩人之間的感情就已經被挑撥了⋯⋯

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▲《鄧一個人咖啡》為大家剖析在不同價值觀之下，要如何跟另一半「有效溝通」。（圖／姊妹淘製作）

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