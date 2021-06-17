「諾富特」翻版？新北防疫旅館混居遭重罰50萬、勒令停業
「諾富特」的翻版？新北市淡水區的「蘊泉庄旅館」加入防疫旅館，卻違規收一般的遊客，導致上演「混居」的情況；尤其新北市政府觀光旅遊局多次信誓旦旦的對外公開強調，新北的防疫旅館從來都沒有「混居」情形，「蘊泉庄」的違規也讓市府顏面無光。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-17 15:25:03
新北市政府觀光旅遊局長張愛晶表示，在今年5月上旬接獲民眾的檢舉，蘊泉庄旅館加入防疫旅館，卻違規收一般客，導致混居的情況發生；接獲檢舉後立刻主動調查，經查蘊泉庄旅館客房區共有2棟，2棟客房區不連通，1棟專收一般客，另1棟專為防疫旅館，2棟各有39間房間。
據檢舉人指出，去年9月時，有2間公司團體訂房，其中一間公司訂房55間；觀旅局立刻發文2家公司，及2家旅行社，進行調查，適逢本土疫情蔓延期間，目前只收到其中1家公司回文，表示的確曾經於9月12日訂房55間入住，明顯與該旅館能接受的一般旅館數目不合。
觀旅局依據回文，認定「蘊泉庄旅館」違規收一般客入住防疫旅館，已嚴重違反防疫旅館入住的規定，及讓旅客陷於未知風險，認為情節重大、不容寬貸；此案依傳染病防治法及發展觀光條例等相關的法規，先重罰50萬、立刻解除防疫旅館資格，並勒令停業1個月接受調查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。